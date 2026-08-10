La selección mexicana arrasa con los premios del Premundial sub 20

El equipo obtuvo los premios individuales de Hugo Camberos como Balón y Bota de Oro, y Cristo Navarrete con el Guante de Oro

La selección mexicana tuvo una participación perfecta dentro del Premundial sub 20 de la Concacaf. Su gran rendimiento lo coronaron tras vencer 2-0 a la selección de los Estados Unidos en la gran final, y lo aderezaron con la obtención de los premios individuales del certamen.

La escuadra comandada por Álex Diego, además de llevarse el cetro de la región, el número 15 en su historia, también se hicieron de los galardones individuales. Hugo Camberos fue el que se llevó la mayor cantidad de aplausos, tras conseguir el Balón de Oro, destinado al mejor jugador del torneo, además de llevarse la Bota de Oro, la cual premia al goleador del torneo (5 tantos).

A esos reconocimientos se le sumó el obtenido por Cristo Navarrete, quien se quedó con el Guante de Oro, el cual se entrega al mejor portero del torneo. Finalmente, la causa mexicana se hizo del reconocimiento al Fair Play, mismo que se entrega a la selección más disciplinada del campeonato.

La selección mexicana, de hecho, ya había empezado a recolectar premios desde su victoria en los cuartos de final. Su llegada a la fase de los cuatro mejores le dio un boleto a la Copa del Mundo de la especialidad, mientras que el triunfo en semifinales le dio el pase a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2026.

De esta forma, el Tri juvenil sella un paso perfecto dentro del torneo de la región; y están a la espera de seguir cosechando triunfos en justas venideras, ya sea en selecciones menores, o ya con un espacio en la selección mayor.

TE PUEDE INTERESAR: