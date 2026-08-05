Santos Laguna sueña con llevar la Leagues Cup para la Liga MX

Carlos Gruezo platicó con AS sobre la nueva oportunidad que tiene Santos Laguna de demostrar su calidad.

El equipo ya está en Estados Unidos para el partido ante NY City | Imago7

Nueva York FC, Chicago Fire y Philadelphia son los rivales de Santos Laguna en la primera fase de la Leagues Cup. La oncena dirigida por Renato Paiva ya está en Estados Unidos para el partido ante New York City este jueves, y el mediocampista ecuatoriano Carlos Gruezo platicó con AS sobre el torneo en el que participan los equipos de la Liga MX y la MLS.

“La verdad, muy contento de poder estar acá y con una linda oportunidad de cambiar lo vivido en la última semana con un torneo muy importante como la Leagues Cup. ¿Por qué no soñar con llevarlo a México?”, expresó Gruezo Arboleda, quien espera que la escuadra de la Comarca Lagunera tenga un buen torneo y pueda conquistarlo para el futbol mexicano. Lee la nota completa AQUÍ.

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