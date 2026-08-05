¡Toda una maldición! Chivas busca terminar con su deuda histórica en la Leagues Cup 2026

Pese a mejorar en la última edición, Guadalajara nunca ha superado la primera fase del torneo binacional

Chivas ha vivido malos episodios en la Leagues Cup. | Imago7.

Las Chivas afrontarán la Leagues Cup 2026 con la misión de terminar con una historia marcada por derrotas, eliminaciones tempranas y tandas de penaltis. Desde su primera participación en el torneo, Guadalajara no ha logrado instalarse en una ronda de eliminación directa.

El Rebaño llegará a esta edición después de mostrar una mejoría durante 2025, cuando obtuvo su primera victoria en tiempo regular y también se impuso por primera ocasión desde los once pasos. Sin embargo, esos resultados no fueron suficientes para clasificar a los cuartos de final y terminar con su asignatura pendiente.

Leagues Cup Showcase 2022: el inicio de la maldición

La primera experiencia rojiblanca ocurrió en la Leagues Cup Showcase 2022, una edición de carácter amistoso. El equipo dirigido entonces por Ricardo Cadena perdió 2-0 contra LA Galaxy y posteriormente cayó 3-1 frente a Cincinnati, resultados que anticiparon las dificultades del club ante representantes de la MLS.

La historia continuó en 2023, cuando el Guadalajara de Veljko Paunovic llegó como líder de la Liga MX, pero no trasladó ese momento al torneo binacional. Chivas quedó eliminado en la fase de grupos sin puntos, después de perder 3-1 ante Cincinnati y 1-0 contra Sporting Kansas City.

El conjunto tapatío terminó aquella participación con un gol a favor y cuatro en contra. Su eliminación formó parte del fracaso colectivo de varios representantes mexicanos, aunque la posición que ocupaba en el torneo local aumentó los cuestionamientos alrededor del desempeño rojiblanco.

Chivas consiguió sus primeros triunfos, pero volvió a quedar eliminado

La edición de 2024 presentó un escenario distinto, aunque terminó con el mismo desenlace. Chivas empató 1-1 contra San José Earthquakes y 2-2 frente a LA Galaxy, con goles sobre el final de ambos encuentros, pero perdió las dos tandas de penaltis y volvió a despedirse sin victorias.

El Rebaño rompió parte de esa racha en 2025. El equipo dirigido por Gabriel Milito derrotó 2-1 a Cincinnati y consiguió así su primera victoria en tiempo regular dentro de la historia de la Leagues Cup. Después empató 2-2 con Charlotte y ganó 4-2 desde los once pasos.

La reacción terminó en su tercer compromiso, cuando New York Red Bulls venció 1-0 al Guadalajara. Los resultados dejaron nuevamente al club fuera de los cuartos de final, por lo que la primera clasificación rojiblanca a la fase de eliminación directa deberá esperar, al menos, hasta 2026.

El calendario de Chivas en la Leagues Cup 2026

Las Chivas volverán a California gracias a la Leagues Cup

Chivas comenzará su participación el miércoles 5 de agosto contra LAFC en el BMO Stadium. El encuentro ante el conjunto de Los Ángeles será la primera prueba de un calendario que obliga al equipo mexicano a sumar desde el arranque para mantener opciones de avanzar.

Fecha: miércoles 5 de agosto

Horario: 8:30 PM CDMX/10:30 PM E.T

Lugar: BMO Stadium

El segundo partido se disputará el sábado 8 de agosto frente al FC Dallas en el PayPal Park de San José. Este resultado podría definir el margen de maniobra del Guadalajara antes de afrontar su último compromiso de la primera fase.

Fecha: sábado 8 de agosto

Horario: 7:10 PM CDMX/8:10 PM E.T

Lugar: PayPal Park

El Rebaño cerrará su calendario el miércoles 12 de agosto contra Seattle Sounders en el Lumen Field. Chivas enfrentará así a tres clubes de la MLS con el objetivo de dejar atrás su maldición y abandonar su condición como el único de los cuatro grandes del fútbol mexicano que nunca ha avanzado a la fase de eliminación directa de la Leagues Cup.

Fecha: miércoles 12 de agosto

Horario: 8:30 PM CDMX/10:30 PM E.T

Lugar: Lumen Field

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