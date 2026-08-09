Sebastián Abreu estalla por los viajes en Leagues Cup: “Hay una clara desventaja”

El técnico de Tijuana cuestionó la logística del torneo y advirtió que el desgaste físico termina afectando a los mexicanos

Sebastián Abreu puso nuevamente sobre la mesa el debate por la logística de la Leagues Cup antes del partido de Tijuana frente a San Diego FC. El técnico uruguayo consideró que los clubes de la Liga MX afrontan una desventaja por los constantes traslados dentro de Estados Unidos, mientras sus rivales de la MLS pueden permanecer en casa con mayor estabilidad en sus rutinas de descanso, alimentación y preparación.

Abreu aseguró que el tema ya ha sido señalado por otros entrenadores y sostuvo que el desgaste acumulado por viajar y competir cada tres días termina teniendo consecuencias físicas: “Ya lo han hablado entrenadores de mucho más prestigio y trayectoria que la mía, con más conocimiento y vivencia de este tipo de torneos: hay una desventaja claramente. No hay que ser Einstein para darte cuenta de que tienes que andar recorriendo todo el país, a tres días jugar, y el equipo local te espera en su casa, en su cama, en su comida, con sus horarios. Indudablemente esto es físico y, al ser físico, termina pasando factura”.

El entrenador de Xolos explicó que, pese a ese escenario, su cuerpo técnico busca administrar las cargas para evitar que el torneo tenga consecuencias cuando Tijuana regrese a la Liga MX: “Independientemente de eso, desde el lado nuestro, humildemente, en lo que uno puede aportar para el club, es aprovechar este tipo de torneos, disfrutarlos, tomar los recaudos necesarios desde los volúmenes y las recargas para no sufrir ningún tipo de lesiones, para no sufrir después cuando se reintegre la actividad en el medio local”.

La preocupación también pasa por lo que viene después de la Leagues Cup. Abreu recordó que Xolos tendrá un compromiso ante Cruz Azul y necesita regresar con un plantel en condiciones competitivas: “Que el equipo esté competitivo y fresco porque tenemos un rival muy duro como Cruz Azul que viene muy bien. Eso lo tenemos que tomar en cuenta, pero disfrutarlo y que los chicos jóvenes, sobre todo, vayan acumulando estas experiencias que son fantásticas para ellos”.

Más allá de las distancias, el duelo ante San Diego FC tiene otro componente para el estratega: la cercanía geográfica y una rivalidad que comienza a formarse entre dos clubes jóvenes de la frontera: “Ganar siempre es importante, independientemente de quién sea el rival o cuál sea el torneo, pero claramente se ha generado una linda rivalidad por la cercanía, por la zona, por la rivalidad que siempre existe entre México y Estados Unidos y ahora por tener dos equipos tan cercanos como San Diego FC y Tijuana”.

Abreu destacó que ambos proyectos han conseguido instalarse en sus respectivas competiciones y que el cruce conecta directamente a aficionados de los dos lados de la frontera. “Clubes jóvenes, pero que se han instalado de manera firme, fuerte, contundente cada uno en su liga y que une a dos aficiones. En el caso particular de Xolos, une afición mexicana viviendo en San Diego. Tiene una preponderancia, una repercusión muy importante. El resultado es entregar una alegría, jugar en honor, jugar por el orgullo y, en el caso nuestro, poder encontrar la primera victoria”.

El entrenador también recordó el antecedente entre ambas instituciones. Tijuana perdió ante San Diego FC en la Baja Cup disputada el año pasado, por lo que este nuevo enfrentamiento representa una oportunidad para igualar el historial antes de volver a encontrarse en septiembre: “Hay solamente un partido oficial en la historia de estos dos equipos, que fue la Baja Cup. Se jugó el año pasado y nos tocó perder. Estaría bueno poder ganar para ponernos tablas y esperar el próximo encuentro con ellos en septiembre, cuando se juegue la segunda edición de la Baja Cup”.

Sobre la expectativa alrededor del encuentro y la presencia de Gil dentro del plantel, Abreu consideró que la rivalidad trasciende a cualquier futbolista en particular. “Discrepo un poquito porque nosotros jugamos la Baja Cup sin Gil la temporada pasada y se llenó el estadio. Creo que la rivalidad supera cualquier nombre, pero en este caso tenemos el plus de tenerlo a Gil dentro del plantel, que también genera esas expectativas mediáticas, periodísticas y desde el aficionado. En el caso personal, nosotros vamos a poner el mejor equipo entendiendo la importancia que el partido tiene”.

Toño Rodriguez está abierto a la competencia pesa a las diferencias

Las palabras de Abreu fueron acompañadas por Toño Rodríguez, quien también reconoció que jugar como visitante en Estados Unidos representa un hándicap competitivo para Tijuana. “Entiendo la desventaja que tenemos al venir a Estados Unidos, de venir a visitar a estos equipos. Incluso cuando juegas en nuestra Liga Mexicana, uno siempre intenta sacar ventaja de su localía. Nosotros somos el más claro ejemplo: el único equipo que juega en una cancha sintética en México”.

El guardameta, sin embargo, también destacó los aspectos positivos del viaje y las condiciones de entrenamiento encontradas en Estados Unidos. “Creo que le funciona mucho como equipo la comunión y cohesión de grupo el hecho de un viaje así de largo. Habremos algunos jugadores, y digo habremos porque soy un fan y admiro completamente lo que es el mundo del alto rendimiento y cómo se preparan los atletas. Estoy encantado con las instalaciones que tienen acá, gimnasios de primer nivel, balones que te permiten jugar a un ritmo y a un sistema de juego muy favorable”.

Rodríguez añadió que el nivel de infraestructura forma parte de la experiencia, aunque no elimina la diferencia entre competir en casa y hacerlo como visitante. “En ese aspecto es muy positivo el hecho de venir para acá, encontrarnos con cosas así y ver la calidad de canchas, infraestructura, estadios y organizaciones. Es increíble. En un tema meramente competitivo, el hecho de visitar por supuesto que es un hándicap en tu contra, pero no estamos aquí para quejarnos ni para decir lo que pudiéramos hacer diferente. Es lo que nos toca. Estamos en un lugar que nosotros también consideramos casa, porque San Diego está a la vuelta de la esquina”.

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