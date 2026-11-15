¿Qué personaje podría ser eliminado de Quién es la Máscara 2026, hoy 15 de noviembre?

Nueve personajes permanecen en competencia antes de la sexta gala, en la que nuevas pistas y presentaciones definirán quiénes deben revelar su identidad

Quién sale de La Máscara este domingo | @EsLaMascara

La competencia de ¿Quién es la Máscara? 2026 continúa este domingo 15 de noviembre con una nueva gala de eliminaciones, en la que los personajes que permanecen en el reality buscarán conservar su identidad oculta. La octava temporada entra en una etapa en la que cada presentación puede modificar el rumbo del programa, pues los investigadores y el público tendrán que decidir quiénes avanzan y quiénes deberán abandonar el escenario.

Después de cinco emisiones, nueve de los 18 personajes originales ya fueron desenmascarados, por lo que la sexta gala podría reducir todavía más el número de participantes. La eliminación más reciente dejó fuera a Fifí Ñera y El Paisa, personajes que ocultaban a la actriz Fabiola Guajardo y al creador de contenido Jair Sánchez, respectivamente. Sus salidas marcaron una jornada en la que los investigadores consiguieron acertar ambas identidades.

Este personaje podría ser eliminado hoy 15 de noviembre de ¿Quién es la Máscara? 2026

Por ahora no existe una confirmación oficial sobre qué personaje será eliminado este domingo 15 de noviembre. El resultado dependerá de las presentaciones, las decisiones del panel de investigadores y las votaciones del público durante la sexta gala. La competencia mantiene abierta la posibilidad de que dos participantes abandonen el programa, como ha ocurrido en emisiones anteriores.

Entre los personajes que siguen en la contienda se encuentran Slash, Ana Conda, Licua Checo, La Patrona y Roseta Palomares, además de otros cuatro participantes que todavía no han revelado su identidad. Todos podrían quedar en riesgo si son seleccionados para competir en las rondas eliminatorias de esta noche.

Slash es uno de los personajes que ya estuvo cerca de abandonar el reality, pues anteriormente necesitó la intervención de Juanpa Zurita, quien utilizó su botón de salvación para permitirle continuar. Sin embargo, este antecedente no significa que vaya a ser eliminado hoy, ya que los resultados dependen de cada presentación y de las decisiones tomadas durante el programa.

La gala del pasado 8 de noviembre también dejó una muestra de cómo puede cambiar la competencia. Fifí Ñera quedó eliminada después de que los investigadores salvaron a Licua Checo y el público eligió a Slash y Ana Conda. Posteriormente, El Paisa tuvo que revelar su identidad tras enfrentarse a La Patrona y Roseta Palomares. Ambos desenmascaramientos redujeron a nueve el número de participantes.

¿Quién es la Máscara 2026?: Horario y dónde ver en vivo

La sexta gala de ¿Quién es la Máscara? 2026 se transmitirá este domingo 15 de noviembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Las Estrellas, en televisión abierta. Los seguidores también podrán consultar la disponibilidad del programa mediante ViX, plataforma de streaming que ofrece contenido del reality.

La conducción está a cargo de Omar Chaparro, acompañado por Marisol González, mientras que el panel de investigadores está integrado por Anahí, Yuri, Juanpa Zurita y Mauricio Ochmann. Los cuatro analizan las pistas de los participantes e intentan descubrir qué celebridades se encuentran detrás de los disfraces.

Cada emisión presenta nuevas actuaciones musicales y pistas relacionadas con las identidades de los famosos. Los investigadores pueden intervenir para salvar a determinados personajes, mientras que las decisiones del público también influyen en los resultados. La dinámica continuará hasta que se conozca al ganador de la octava temporada.

¿Quién es la Máscara 2026? Todos los personajes y cuáles han sido eliminados

La temporada comenzó el 11 de octubre con 18 personajes y, hasta antes de la emisión del 15 de noviembre, nueve continúan en competencia. Los participantes que siguen en busca del título son:

Alex Loro

Ana Conda

Carmela Tarantela

Dr. Kaboom

La Patrona

Licua Checo

Patito Feo

Roseta Palomares

Slash

Los nueve personajes eliminados y las celebridades que estaban detrás de sus máscaras son los siguientes:

Personaje eliminado Celebridad Fecha Gárgola René Casados 11 de octubre Beto Batazo Latin Lover 18 de octubre Rito Cangurito Verónica Montes 18 de octubre Tiburcio Vanessa Huppenkothen 25 de octubre Atrapasueños Alejandra Barros 25 de octubre Octavia Ventosa Ela Velden 1 de noviembre Caco Mixtle Pablo Ruiz 1 de noviembre Fifí Ñera Fabiola Guajardo 8 de noviembre El Paisa Jair Sánchez 8 de noviembre

La lista de eliminados podría aumentar al finalizar la sexta gala, cuando los personajes que reciban menos apoyo deban descubrir su identidad frente a los investigadores. Hasta entonces, ninguno de los nueve participantes restantes tiene garantizada su permanencia en el programa.

Te puede interesar: