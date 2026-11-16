Cuauhtémoc Blanco lanza mensaje a la Selección Mexicana tras derrota ante Jamaica: “Hay que ponerse las pilas”

Adolfo Ríos defendió a Raúl ‘Tala’ Rangel y recordó que los goles recibidos son responsabilidad de todo el equipo, no solo del arquero

La derrota de México ante Jamaica provocó una reacción contundente de Cuauhtémoc Blanco, quien cuestionó la actitud mostrada por la Selección Mexicana en Kingston y pidió a los jóvenes recuperar el orgullo, el hambre y la intensidad que deben acompañar al Tricolor. El histórico futbolista habló después de participar en el partido de Leyendas entre el Club América y el Atlético de Madrid disputado en Puebla.

Blanco jugó los 80 minutos del partido, divididos en dos tiempos de 40, y portó el gafete de capitán y el número 10 del América. Después del encuentro, el exjugador azulcrema fue cuestionado sobre el momento que atraviesa la Selección Mexicana, que perdió 3-2 ante Jamaica en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Cuauhtémoc Blanco pide recuperar el orgullo en la Selección Mexicana

Su respuesta fue directa y estuvo acompañada de un llamado a los futbolistas más jóvenes del combinado nacional. “La verdad que mal, creo que nunca habíamos visto una selección así. Ojalá los chavos se pongan las pilas. Son jóvenes que tienen que aprender”, señaló Blanco en palabras retomadas en zona mixta tras el partido.

El exfutbolista consideró que los jugadores jóvenes deben aprender de los errores cometidos y recuperar una actitud que, para él, resulta indispensable cuando se representa a México. “Ojalá ellos aprendan y vean los errores que cometieron”, agregó.

Para Blanco, el resultado no puede explicarse solamente desde lo táctico. El orgullo, el esfuerzo y la disposición para competir también deben formar parte de la respuesta del equipo. “No puedes perder el orgullo, el hambre de correr, de luchar y de tirarte de cabeza”, insistió.

El mensaje de Blanco llegó después de una actuación en la que México llegó a estar 3-0 abajo ante Jamaica en Kingston y posteriormente reaccionó con los goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones. El Tricolor redujo la diferencia a un solo gol, pero no pudo conseguir el empate y ahora deberá remontar el marcador en el Estadio BBVA de Monterrey para avanzar al Final Four de la Concacaf Nations League.

Adolfo Ríos analiza a Malagón y Tala Rangel

Otro de los referentes presentes en la “Noche de Leyendas”, Adolfo Ríos, también habló sobre la situación de la Selección Mexicana, particularmente sobre los porteros Luis Ángel Malagón y Raúl ‘Tala’ Rangel.

Sobre Malagón, quien se encuentra fuera de actividad por lesión, explicó que su prioridad debe ser recuperar completamente su nivel. “Tiene que preocuparse por estar él bien al 100% para llegar al nivel que lo llevó a Selección Nacional y al ser considerado el número uno de nuestro país”, señaló.

El exguardameta también habló sobre Rangel y defendió al jugador de Chivas después de los goles recibidos ante Jamaica. “No es una situación que sea responsabilidad de un arquero en un equipo; cuando le llegan al portero, tuvieron que pasar primero a 10 jugadores. Es un trabajo de equipo, no es una situación en la que tengas que responsabilizar a una sola posición”, explicó.

Ríos consideró que el partido en Kingston fue complicado por diferentes factores, entre ellos la humedad, las condiciones de la cancha y el crecimiento de Jamaica durante el encuentro.

Cuauhtémoc Blanco también habló sobre el nuevo proceso del Tri

Blanco fue cuestionado sobre el trabajo de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana y pidió darle tiempo al entrenador para desarrollar su proyecto. “Hay que darle chance, carnal. Yo no puedo hablar mal de él porque al final de cuentas es un compañero y un amigo”, señaló.

El exjugador también le deseó suerte al cuerpo técnico y pidió que los futbolistas recuperen una característica que, desde su perspectiva, identifica al futbol mexicano. “Que ponga las pilas a los chavos y que saquen ese pinche corazón que tenemos en México”, afirmó.

El Tricolor tendrá la oportunidad de responder en la cancha el martes 17 de noviembre, cuando reciba a Jamaica en el Gigante de Acero con la obligación de remontar el 3-2 de la ida.

La pasión no debe convertirse en violencia

Adolfo Ríos también se refirió a los episodios de tensión y violencia que han rodeado algunos partidos recientes, luego de la trifulca que se vivió en el partido amistoso entre América y New York red Bull. El exguardameta consideró que la intensidad forma parte del fútbol, pero pidió mantener límites dentro y fuera de la cancha.

“La pasión siempre va a existir. Nos gustaría que fuera diferente porque se puede contagiar lo que está dentro de la cancha a la tribuna y viceversa, pero lo menos que queremos es que nuestro fútbol se vea empañado por ese tipo de cosas”, explicó.

Ríos recordó que el futbol es un deporte de contacto, pero insistió en la necesidad de mantener la prudencia para evitar que la rivalidad termine en violencia. “Debemos mantener siempre la prudencia dentro y fuera de la cancha para que esa situación no genere violencia”, añadió.

Una noche para reencontrarse con las leyendas

Las declaraciones sobre la Selección Mexicana se produjeron durante una noche en la que Blanco y Ríos volvieron a compartir una cancha con algunas de las figuras que marcaron una época en el futbol internacional.

El Atlético de Madrid derrotó 3-1 al América en el Estadio Cuauhtémoc durante la llamada “Noche de Leyendas”. El encuentro tuvo una duración de 80 minutos, divididos en dos tiempos de 40, y Blanco disputó todo el compromiso.

Del lado azulcrema también participó Salvador Cabañas, mientras que el conjunto rojiblanco contó con figuras como Radamel Falcao, David Villa, Diego Godín, Juanfran y Maxi Rodríguez.

Para Blanco, el significado del encuentro estuvo más allá del resultado. “Lo más bonito es que la gente lo disfrutó, pasamos un rato muy agradable y lo más bonito es la convivencia de volvernos a ver después de mucho tiempo”, explicó.

El exfutbolista también recordó a sus compañeros del América con quienes fue campeón en 2005. “Estuve con muchos compañeros del América con los que fuimos campeones en 2005, y la verdad me da mucho gusto”, comentó.

Adolfo Ríos recuerda el gol de David Villa

Ríos también tuvo su propio momento frente a una de las leyendas del Atlético de Madrid. El exguardameta recordó el mano a mano que protagonizó con David ‘El Guaje’ Villa, quien consiguió vencerlo con una definición por encima.

Ríos explicó que esperaba un disparo raso y que intentó anticiparse a esa posibilidad, pero Villa cambió la definición en el último instante. “Casi hace que me rompa la espalda Villa”, bromeó Ríos.

El exarquero relató que incluso se acercó al español después del primer tiempo para reclamarle en tono de broma. “Casi me revientas la espalda, ¿no? Eso no se vale”, le dijo Ríos a Villa.

El exguardameta reconoció que aquella jugada fue una muestra de la calidad que todavía conserva el delantero español.