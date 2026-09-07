Herediano profundiza su crisis: presión sobre Wanchope y renuncia el gerente deportivo

La afición pidió la salida del entrenador.

Herediano sigue con los malos resultados | @csherediano

Paulo César Wanchope atraviesa su momento más delicado como entrenador de Herediano. El Team perdió 3-2 ante Pérez Zeledón por la séptima jornada del Apertura 2026, continúa hundido en la parte baja de la tabla y terminó el encuentro con aficionados pidiendo la salida del técnico. La crisis deportiva tuvo además otra consecuencia: este domingo se confirmó la renuncia de Gustavo Pérez como gerente deportivo del club.

La situación contrasta con la tranquilidad que intenta transmitir Wanchope. El entrenador reconoció que los resultados están lejos de los esperados, pero aseguró que todavía observa aspectos positivos en el funcionamiento y confía en que puede cambiar el rumbo de un equipo que no consigue encontrar respuestas.

“Estoy muy tranquilo, estoy consciente de lo que es el club. Hoy el partido fue bueno, tuvimos muchas opciones de gol, aunque no hubo el equilibrio que uno desearía”, explicó Wanchope después de una derrota que aumentó considerablemente la presión alrededor de su figura.

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¿Qué dijo Paulo Wanchope sobre la crisis de Herediano?

Herediano tenía ante Pérez Zeledón una oportunidad para comenzar a escapar de los últimos lugares y durante buena parte del encuentro pareció encaminado a conseguirlo. Fernando Lesme y Luis Ronaldo Araya marcaron para los florenses, pero el conjunto visitante terminó dando vuelta la historia. José Alvarado, Axel Amador y Marvin Angulo anotaron para los Guerreros del Sur, con el último tanto llegando a los 90 minutos para establecer el definitivo 3-2 a favor de Pérez Zeledón. El desenlace provocó una fuerte reacción en las graderías del estadio Carlos Alvarado, donde se escucharon gritos de “¡Fuera Chope!”.

Wanchope reconoció que su equipo todavía tiene problemas para sostener durante todo el partido lo que trabaja durante la semana. “El resultado es malo. En estos partidos hubo situaciones dentro del juego que están bien, pero no somos constantes. Hemos mejorado en algunos aspectos que nos ayudan a sostener el resultado, estábamos con ventaja y luego pasó lo que pasó”, señaló.

El técnico también buscó aclarar sus declaraciones de las últimas semanas. Según explicó, algunos de sus mensajes fueron interpretados como una confrontación con los jugadores o con dirigentes de Herediano, algo que negó. “Mi discurso ha sido para concienciar, para crecer, para crear un ambiente de aprendizaje, de disciplina, para mejorar”, manifestó. Además, explicó que recién pudo completar su primera semana larga de trabajo desde que asumió el banquillo.

Wanchope aseguró que aceptó el desafío porque consideraba que podía realizar “un buen trabajo” y modificar el rumbo deportivo de la institución. También respaldó la actitud del plantel: “Los jugadores han demostrado disposición y compromiso, pero no hemos tenido los resultados esperados y Pérez Zeledón fue superior”.

Gustavo Pérez renunció como gerente deportivo de Herediano

La derrota no fue la única noticia importante alrededor del campeón nacional. Este domingo, Gustavo Pérez presentó su renuncia como gerente deportivo de Herediano, una salida que se produce en medio del complicado momento deportivo del club. Herediano comunicó que la decisión fue tomada por el propio Pérez y agradeció su “trabajo, compromiso y profesionalismo” durante su paso por la estructura deportiva. Según el balance difundido por la institución, durante su gestión el club consiguió dos torneos nacionales, una Supercopa y una Recopa.

La salida del gerente deportivo agrega un nuevo elemento a un escenario que ya venía marcado por cambios en el banquillo y malos resultados. Herediano comenzó el campeonato con José Giacone como entrenador, posteriormente apostó por Wanchope y la reacción esperada todavía no apareció.

¿Qué pasará con Paulo Wanchope en Herediano?

Por ahora, la información alrededor del club no confirma una salida de Wanchope. El entrenador continúa al frente del plantel y públicamente sostiene que confía en su capacidad para revertir la situación. Lo que sí cambió es el contexto. Los resultados siguen sin aparecer, la afición ya expresó abiertamente su descontento y ahora se produjo una modificación importante dentro de la estructura deportiva con la renuncia de Gustavo Pérez.

Herediano necesita respuestas y Wanchope necesita resultados. Después de asumir con el objetivo de cambiar el rumbo, cada nuevo partido adquiere mayor importancia para un entrenador que ya escucha desde las graderías pedidos para que deje su cargo. La tranquilidad que transmite el técnico contrasta cada vez más con el ambiente que rodea al campeón nacional.

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