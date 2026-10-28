Cristiano Ronaldo vence a Messi y es elegido como el mejor Balón de Oro de la historia

France Football reconoció el Balón de Oro de 2008 del portugués, quien se impuso en la votación de los aficionados por el premio B.O.A.T

Cristiano Ronaldo elegido como el mejor | Foto por FRANCK FIFE / AFP

Cristiano Ronaldo fue elegido por los aficionados en la votación del B.O.A.T. (Ballon d’Or of All Time), una iniciativa impulsada por France Football para distinguir la edición del Balón de Oro más votada entre los futbolistas que han obtenido el galardón en al menos dos ocasiones. El portugués se impuso con su reconocimiento de 2008, cuando jugaba para el Manchester United, y dejó en la segunda posición a Lionel Messi por su premio de 2012.

La elección se dio a conocer este miércoles 28 de octubre, dos días después de la ceremonia del Balón de Oro 2026. A diferencia del procedimiento utilizado para entregar el premio anual, la revista francesa permitió que los seguidores participaran directamente en la votación, eligiendo una temporada específica de alguno de los diez futbolistas incluidos en la convocatoria.

El resultado colocó a Cristiano Ronaldo en el primer puesto por la campaña en la que conquistó su primer Balón de Oro. Messi terminó segundo gracias a su actuación de 2012, mientras que el propio delantero portugués ocupó la tercera posición con la edición de 2017, cuando formaba parte del Real Madrid. Ambos futbolistas concentraron los primeros doce lugares de la clasificación, antes de la aparición de Ronaldo Nazário por su reconocimiento de 2002.

El Balón de Oro de 2008 marcó el inicio de los cinco premios individuales obtenidos por Cristiano Ronaldo durante su carrera. Aquel año, el portugués superó a Lionel Messi y Fernando Torres en la elección organizada por France Football, después de conquistar la Premier League y la Champions League con el Manchester United.

Posteriormente, Ronaldo sumó otros cuatro Balones de Oro, correspondientes a 2013, 2014, 2016 y 2017, durante su etapa con el Real Madrid. Con esos reconocimientos se convirtió en el segundo futbolista con más galardones en la historia, únicamente por detrás de Lionel Messi, quien acumula ocho.

¿Qué es el B.O.A.T. y cómo se eligió a Cristiano Ronaldo?

La iniciativa de France Football, desarrollada junto con la UEFA en el marco de los 70 años del Balón de Oro, reunió a diez futbolistas que habían recibido la distinción por lo menos dos veces. En lugar de elegir a un jugador por toda su trayectoria, los aficionados debían seleccionar una de las temporadas en las que consiguió el reconocimiento.

La votación estuvo abierta hasta el martes 27 de octubre y cada participación tuvo un costo de un euro. Los usuarios podían emitir tantos votos como quisieran, siempre que realizaran el pago correspondiente. Además, quienes participaron entraron en un sorteo por dos entradas para la ceremonia del Balón de Oro de 2027.

Entre los candidatos estuvieron Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge.

France Football también aclaró que el B.O.A.T. no representa la entrega de un trofeo físico ni constituye un premio oficial de la ceremonia. Se trata de una consulta entre los aficionados y, por lo tanto, no modifica el número de Balones de Oro obtenidos por Cristiano Ronaldo.

Esta distinción tampoco debe confundirse con el Súper Balón de Oro, reconocimiento que la revista entregó en 1989 a Alfredo Di Stéfano y que no se ha vuelto a conceder.