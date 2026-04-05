Efecto Lucas González: el Manuel Murillo Toro más cerca de ser una caldera

De los últimos 7 partidos del Deportes Tolima en Ibagué solamente uno ha tenido menos de 10 mil asistentes en el Manuel Murillo Toro.

Deportes Tolima mejora sus asistencias en Ibagué | Vizzor

“Estamos formando el mejor equipo del Fútbol Profesional Colombiano”, esa ha sido la impronta del entrenador del Deportes Tolima, Lucas González, en sus últimas ruedas de prensa. Algo que no solo el plantel, sino ahora los hinchas comienzan a creer, evidenciar y apoyar.

Históricamente el discurso siempre ha sido que la afición del conjunto tolimense no es de asistir en grandes masas al Estadio Manuel Murillo Toro. Sin embargo, con los resultados del equipo y el fútbol mostrado, poco a poco las cosas comienzan a dar un giro interesante.

Deportes Tolima viene de empatar a dos goles en Ibagué ante Independiente Santa Fe en un muy buen partido de fútbol. Un empate que los deja ubicados en la tercera casilla de la tabla de posiciones con 27 puntos en 15 partidos jugados. Puntaje que los tiene con un pie adentro de las finales del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026.

El buen fútbol del Tolima mejora la asistencia al Manuel Murillo Toro

De los últimos siete juegos en condición de local, Deportes Tolima ha tenido solo un partido con menos de 10 mil espectadores en su estadio. Algo que varias temporadas atrás no se evidenciaba, fuera como le fuera al conjunto de Ibagué. Deportivo Táchira de Venezuela, Atlético Nacional ,O’Higgins de Chile, Fortaleza, Jaguares de Córdoba, Águilas Doradas e Independiente Santa Fe, han sido sus rivales en dichos compromisos.

El único duelo, de los mencionados anteriormente, que ha estado por debajo de los 10 mil asistentes fue ante Jaguares de Córdoba. Algo más que común debido al calibre de rival que se tenía. Por otro lado, el juego ante los venezolanos por la fase previa de la Copa Libertadores de América tuvo a 18.121 almas alentado al ‘indio pijao’.

Así las cosas, el promedio de asistencia en los últimos siete partidos en el Manuel Murillo Toro del Deportes Tolima ha sido de 13.840 espectadores. Una cifra más que llamativa para una institución que no estaba habituada a ver tanto acompañamiento a lo largo de la temporada y en juegos contra rivales no tradicionales del Fútbol Profesional Colombiano.

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