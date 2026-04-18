¡Preocupación en el Real Madrid! Raúl Asencio es hospitalizado 

Una gastroenteritis mandó a Raúl Asencio al hospital tras sufrir molestias desde antes del Bayern Munich vs Real Madrid de la Champions League

Raúl Asencio sufre un problema médico que lo mandó al hospital | Reuters

El estado de salud de Raúl Asencio mantiene en vilo a Valdebebas tras su hospitalización por un cuadro de gastroenteritis, situación que se dio a conocer durante las primeras horas de este sábado 18 de abril. El futbolista del Real Madrid había experimentado un empeoramiento en los últimos días, lo que llevó a los médicos a realizarle una serie de pruebas para confirmar el diagnóstico, luego de presentar molestias que incluso le impidieron viajar a Alemania para disputar la vuelta de los cuartos de final de la Champions League frente al Bayern Munich.

De acuerdo con los primeros reportes de medios como Cope, el jugador de 23 años tuvo que ser internado y, hasta el momento, habría perdido alrededor de seis kilos, reflejando la delicadeza de su estado actual. Los médicos lo mantienen bajo vigilancia permanente mientras continúa hospitalizado, a la espera de una evolución favorable que permita estabilizar su condición en los próximos días.

Los primeros informes apuntan a que este sería el tercer padecimiento de origen viral o digestivo que sufre Raúl Asencio en los últimos meses. En noviembre de 2025 ya había atravesado un episodio de gastroenteritis, mientras que en diciembre presentó un cuadro de fiebre y, posteriormente, en febrero, una gripe. Esta seguidilla de afecciones ha encendido las alarmas en el entorno médico del jugador, al evidenciar una racha de problemas de salud que han impactado su rendimiento y continuidad.

Mbappé sufrió el mismo problema

No es la primera vez que el Real Madrid enfrenta situaciones relacionadas con gastroenteritis dentro de su plantilla. Uno de los casos más conocidos fue el de Kylian Mbappé, quien tuvo que acudir de urgencia al hospital durante el pasado Mundial de Clubes. Aquella situación obligó al delantero francés a perderse tres partidos, generando preocupación en el cuerpo técnico y entre los aficionados.

Sin embargo, el caso de Raúl Asencio parece ser aún más delicado. La pérdida repentina de aproximadamente seis kilos refleja la gravedad de su estado actual, lo que ha llevado a los médicos a mantenerlo bajo estricta vigilancia. Su evolución en los próximos días será clave para determinar el tiempo de recuperación y su eventual regreso a la actividad competitiva.

Hasta el momento, Raúl Asencio no estaría contemplado para el partido ante el Alavés del martes 21 de marzo y se mantiene como duda para el encuentro frente al Real Betis, todo ello a la espera de observar su evolución en los próximos días y determinar si logra recuperarse a tiempo para volver a la actividad competitiva.

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