Rating Colombia del 17 de abril de 2026, según CNC: ‘A otro nivel’ se toma en serio su nombre

Los días entre semana acaban con un liderazgo sólido del concurso de canto, tomando casi el doble de ventaja sobre la mayoría de programas.

Capítulo de ‘A otro nivel’. – @CaracolTV.

Los viernes siempre son días importantes para el rating de la televisión colombiana, pues son un momento de corte antes de que la programación cambie durante los fines de semana. El más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) mostró que el concurso ‘A otro nivel’ tuvo un sólido liderato y sacó casi el doble que la mayoría de programas ubicados en puestos de preferencia.

Rating en Colombia del 17 de abril de 2026, según CNC

A otro nivel – Caracol TV | 10,28% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 8,83% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 5,69% La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 5,38% Las de siempre – RCN | 5,362% Espacio político, Partido Conservador – RCN | 5,360% La casa de los famosos – RCN | 5,29% La reina del flow – Caracol TV | 5,06% Noticias RCN PRM – RCN | 4,55% La rosa de Guadalupe, parte 1 – RCN | 4,20%

Programación de fútbol para este sábado, 18 de abril del 2026:

6:10 p.m. | Deportes Tolima vs Deportivo Pereira | Liga BetPlay Dimayor.

4:30 p.m. | Vasco da Gama vs Sao Paulo | Brasileirao.

7:30 p.m. | Minnesota United vs Portland Timbers | MLS.

8:30 p.m. | Fortaleza vs Águilas Doradas | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

La medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC) es la más acertada, pues cuenta con la posibilidad de hacer seguimiento a millones de decodificadores distribuidos en todo el territorio nacional. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación funciona bajo un modelo de preferencia, en el que un usuario que cambia de programa le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Normalmente, el define el escalafón a través de porcentajes. Se recopilan datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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