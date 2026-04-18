Permanencia en juego: ¿Qué necesita Comunicaciones para salvarse del descenso?

Los Cremas, histórico equipo de Guatemala, se encuentran en un momento difícil y luchar por mantener la categoría en el cierre del torneo.

Comunicaciones y un momento complicado en la tabla anual | @CremasOficial

Comunicaciones encara el cierre del Torneo Clausura 2026 con la permanencia en juego. A dos fechas del final, el equipo crema se encuentra comprometido en la tabla acumulada y necesita sumar puntos para evitar el descenso a la Primera División del fútbol guatemalteco.

El contexto es claro: con seis unidades en disputa, cada partido tiene impacto directo en la clasificación. Comunicaciones no depende únicamente de sus resultados, sino también de lo que ocurra con los equipos que lo rodean en la zona baja.

Actualmente, el margen es reducido. El conjunto albo comparte puntos con otros rivales directos y la diferencia de gol también puede ser determinante en caso de igualdad. Por eso, sumar de a tres se vuelve una necesidad en esta etapa del campeonato.

Próximas dos jornadas clave para la permanencia

En la jornada 21, Comunicaciones recibirá a Guastatoya el lunes 20 de abril a las 19:00 horas en un duelo directo. Ese mismo fin de semana, Marquense enfrentará a Municipal el sábado 18 a las 20:00, Cobán Imperial jugará ante Achuapa el domingo 19 a las 15:00, Mictlán se medirá con Xelajú MC a las 17:00 y Antigua GFC chocará ante Malacateco a las 19:00.

Para la jornada 22, todos los encuentros se disputarán el domingo 26 de abril a las 15:00 horas. Comunicaciones visitará a Malacateco, mientras que Guastatoya recibirá a Marquense. Además, Aurora jugará contra Mictlán y Xelajú MC se enfrentará a Cobán Imperial. Estos partidos podrían definir los descensos.

Tabla acumulada actual

Pos Equipo Pts DG PJ 1 Municipal 80 +33 42 2 Mixco 77 +16 42 3 Antigua GFC 72 +20 42 4 Xelajú MC 61 +16 42 5 Aurora 58 -9 42 6 Marquense 53 -16 42 7 Cobán Imperial 52 +1 42 8 Comunicaciones 52 -9 42 9 Guastatoya 50 -9 42 10 Malacateco 50 -10 42 11 Mictlán 50 -12 42 12 Achuapa 43 -20 42

En este escenario, los dos últimos equipos perderán la categoría. Achuapa ya se encuentra rezagado, mientras que cinco clubes pelean por evitar el otro descenso.

Para Comunicaciones, el objetivo es claro: ganar al menos uno de los dos partidos y esperar resultados favorables. Un triunfo ante Guastatoya podría marcar el camino, pero no garantizaría la salvación.

El cierre será ajustado. Cada gol, cada punto y cada resultado ajeno influirán en la definición. Comunicaciones, uno de los equipos más grandes de Guatemala con 32 títulos, afronta dos finales con la obligación de responder dentro del campo.

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