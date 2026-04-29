David González expuso a los culpables del ataque al bus del América tras el clásico caleño

Algunos seguidores del Deportivo Cali lanzaron objetos al bus en el cual se transportaba la delegación del América, dejando varios heridos.

David González | Vizzor Image y captura de pantalla @acolfutpro

David González, entrenador del América de Cali, volvió a hablar del ataque del que fue víctima su equipo luego del clásico caleño a las afueras del Palmaseca. El técnico fue enfático en que hubo un problema logístico que incidió en todo lo que pasó.

El pasado sábado 25 de abril los dos equipos más importantes de ‘La Sultana del Valle’ volvieron a verse las caras y en esta ocasión el triunfo fue para el ‘Azucarero’ por la mínima diferencia. Esa victoria dejó vivos a los dirigidos por Dudamel para la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor, con respecto a sus aspiraciones de avanzar de fase.

A pesar de que solo hubo un gol en el partido, ambos elencos lo vivieron con intensidad, pero desafortunadamente hubo un suceso tras el encuentro que empañó lo hecho en cancha. Resulta que el bus en el que se disponía a salir el América fue atacado por hinchas del Deportivo Cali, inclusive algunos miembros del ‘Escarlata’ quedaron con heridas leves.

Sobre esa situación, que también dejó daños importantes al vehículo en el cual se transportaba América, González explicó que hubo una serie de sucesos de orden logístico que se pudieron evitar y que tal vez hubiesen ayudado a que eso no pasara.

¿Faltó mejor organización?

“Llevamos muchos años hablando de lo mismo, tratando los que podemos salir a hablar en un micrófono, de generar consciencia de ser mejores ciudadanos, mejores personas. Al final el error pasa más por haber salido en el momento que salimos“, arrancó diciendo González.

“Entendiendo que el estadio en el que se estaba jugando y las garantías de seguridad que son mínimas, nos tuvieron que dejar al menos una hora más. Al intentar sacarnos más rápido, pues, carne de cañón para que toda la gente que estuvo ahí afuera hiciera lo que hizo”, concluyó el entrenador del América.

#RP| 🔴 “NOS EXPUSIERON, FUE UNA DECISIÓN EQUIVOCADA SACARNOS TAN RÁPIDO” 🚨



🗣️ “Entendiendo el estadio y las pocas garantías de seguridad, nos tendrían que haber dejado al menos una hora más. Al sacarnos rápido, prácticamente nos dejaron expuestos.”



— David González, DT de… pic.twitter.com/7aN5A9beLK — América En La Red (@Americaenlared) April 29, 2026

Así las cosas, para David González la situación se pudo haber prevenido si se daba más espera a la salida del América del Palmaseca, ya que en el momento que el bus del cuadro ‘Escarlata’ iba de salida, todavía quedaban varios hinchas del Cali en las cercanías del estadio.

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