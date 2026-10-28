Radiografía de una década en la Liga MX: El desempeño de los Cuatro Grandes

Análisis estadístico de lo hecho por águilas, cementeros, tapatíos y universitarios en los últimos años dentro del fútbol mexicano

Los 4 grandes han marcado historia los últimos 10 años | Claro Sports

El análisis estadístico del fútbol mexicano durante el decenio comprendido entre el torneo Clausura 2016 y el Clausura 2026 —un ciclo exacto de 21 certámenes de Primera División— revela una profunda asimetría competitiva entre las cuatro instituciones de mayor convocatoria nacional: las Águilas del América, Cruz Azul, Club Deportivo Guadalajara y Pumas de la UNAM.

Mientras que los equipos respaldados por estructuras corporativas sólidas y continuidad en sus proyectos transformaron su regularidad en campeonatos y marcas históricas, los conjuntos dependientes de reconstrucciones constantes sufrieron prolongadas sequías.

El corte temporal en el Clausura 2026, al ser un torneo finalizado, resulta monumental para la historia de la Liga MX: en este periodo se consolidó el primer tricampeonato en la historia de los torneos cortos (Club América, Apertura 2023–Apertura 2024), se estableció el récord absoluto de puntos en 17 jornadas (Cruz Azul con 42 unidades en el Apertura 2024), La Máquina conquistó su séptima Copa de Campeones de la Concacaf (2025) para igualar en la cima regional al América, y cerró con la obtención de ‘La Décima’ estrella cruzazulina en mayo de 2026 tras vencer en la final a Pumas.

Así el balance de los Grandes del Fútbol Mexicano en los últimos 10 años

Fase regular y puntos: el dominio de Coapa y el récord Celeste

El Club América dominó de forma absoluta este rubro al acumular 648 puntos totales. Las Águilas mantuvieron un piso competitivo extraordinario: en los torneos completos de la década, jamás descendieron de las 24 unidades y sumaron 4 superlideratos (Apertura 2021, Apertura 2022, Apertura 2023 y Clausura 2024).

Por su parte, Cruz Azul firmó un lustro final demoledor (2024–2026) que lo catapultó a los 581 puntos, destacando el histórico récord semestral de 42 puntos en el Apertura 2024 bajo la batuta de Martín Anselmi. Además, sumó 3 superlideratos.

En la vereda de enfrente, Chivas acumuló 514 puntos y se convirtió en el único de los cuatro grandes que no logró ningún superliderato en toda la década (rozándolo en el Clausura 2026 con 36 puntos, donde fue sublíder general por diferencia de goles). Pumas cerró la pinza como el último en puntos (478), aunque rompió su sequía de cima general llevándose el superliderato del Clausura 2026 (36 puntos) con Efraín Juárez. En dicho torneo alcanzó a llegar a la final.

Palmarés: América y Cruz Azul acaparan los títulos

En el rubro de campeonatos de Liga MX del periodo, el reparto favorece abrumadoramente a los capitalinos:

Club América (4): Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024 (Tricampeonato histórico).

Cruz Azul (2): Guard1anes 2021 y Clausura 2026 (La Décima).

Guadalajara (1): Clausura 2017 (Era Matías Almeyda).

Pumas UNAM (0): Subcampeonatos en Guard1anes 2020 y Clausura 2026.

El plano internacional: la séptima de Cruz Azul y la sequía del América

Cruz Azul (2025): La Máquina conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 el 1 de junio de 2025, goleando 5-0 al Vancouver Whitecaps en la final disputada en CU. Este título, el séptimo de su historia regional y conseguido bajo el mando de Vicente Sánchez, les permitió empatar al América como los máximos ganadores de la Concacaf y asegurar su boleto al Mundial de Clubes.

América (2016): La última vez que las Águilas levantaron el cetro de la Concacaf fue el 27 de abril de 2016 (edición 2015-16), cuando vencieron 4-1 en global a Tigres bajo la dirección de Ignacio Ambriz. Desde entonces, acumulan una sequía internacional en la zona, siendo su único consuelo posterior la Campeones Cup 2024

Chivas (2018): Se coronó campeón de la Concachampions en abril de 2018 derrotando 4-2 en penales al Toronto FC bajo el mando de Matías Almeyda tras un 3-3 en el marcador global. Desde entonces los tapatíos no figuran entre los primeros cuatro de la región.

Pumas (2022): Se quedó a la orilla al perder la final de la Concachampions 2022 por doloroso 5-2 global frente al Seattle Sounders. Su última aparición en la final se encontraba en el lejano 2005, año en el que cayó ante el Saprissa.

Goleadores y banquillos: cantera y estabilidad

Campeones de Goleo: Chivas aportó a dos artilleros históricos en el decenio; Alan Pulido con 12 goles en Apertura 2019 y el canterano Armando ‘Hormiga’ González, quien igualó la marca de 12 tantos en el Apertura 2025. Por su parte, el Cruz Azul también contó con dos máximos artilleros, siendo Jonathan Rodríguez (12) y Uriel Antuna (8) los que se llevaron el honor.

América sumó uno con Henry Martín (Clausura 2023) y sus 14 goles. Finalmente, Pumas se quedó en blanco sin ningún líder de goleo individual en los últimos 21 torneos.

Bancos de inestabilidad: la correlación entre continuidad y éxito es clara

El América empleó apenas 8 directores técnicos en 10 años (destacando los procesos largos de Miguel Herrera y André Jardine). En el extremo opuesto, Pumas utilizó a 12 estrategas, mientras que Cruz Azul y Chivas desfilaron a 14 estrategas cada uno.