¿Prioridad para el fútbol? Megaland, Tigres del Norte y demás Conciertos en El Campín presentan novedades

Independiente Santa Fe y Millonarios están con un pie en las semifinales del Fútbol Profesional Colombiano.

Estadio El Campín/ Santa Fe.

Bogotá espera respirar fútbol en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II. Independiente Santa Fe es el mejor equipo posicionado parcialmente, ya que marcha cuarto con 28 puntos en 15 presentaciones, lo sigue Millonarios en la quinta casilla con 26 unidades en 16 compromisos, ambos equipos están con un pie en las semifinales del Fútbol Profesional Colombiano.

En cuanto a Internacional de Bogotá marcha 13° con 17 puntos, precisamente este miércoles 28 de octubre se enfrenta a Independiente Medellín y necesita sumar 3 puntos para seguir en la lucha por un cupo a los cuadrangulares. El último, Fortaleza tras una mala campaña, ya no cuenta con chances matemáticas de clasificar.

Por tal motivo es importante que el Estadio Nemesio Camacho El Campín tenga prioridad por encima de otros eventos ajenos al deportivo. Pues bien, en las últimas horas han habido anuncios y cambios de escenarios para varios de los conciertos que estaban programados para hacerse en el ‘Coloso de la 57’.

En cuanto al Megaland, que se iba a realizar en el máximo escenario deportivo de los bogotanos, ahora será en el Vive Claro y tuvo cambio de fecha, se llevará a cabo el 19 de noviembre. También se pudo conocer de manera oficial, que el concierto de Los Tigres del Norte seguirá, por el momento, con realización en El Campín, pero para febrero del 2027.

OFICIAL 🚨 – MEGALAND se mueve del Estadio el Campín a Vive Claro y cambia de fecha del 20 al 19 de noviembre de 2026 ⚠️



Toda la nómina de artistas se mantiene intacta. pic.twitter.com/Wa5r2QShAs — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) October 28, 2026

Sencia Tigres del Norte.

Durante las últimas semanas la empresa Sencia ha estado en el ‘ojo del huracán’ por la pésima administración del Estadio El Campín, especialmente por el estado de la grama, ya que la programación de la Liga y Copa BetPlay se ha visto afectada por esta situación. Independiente Santa Fe ha tenido que trasladarse a municipios como Mosquera y a ciudades como Tunja, Boyacá para cumplir con su calendario, Millonarios iba a jugar un partido ante Once Caldas y no lo pudo hacer.

En cuanto al resto de conciertos que se tienen programados en El Campín para lo que falta de este año, queda pendiente ‘Juntos de Nuevo’, un recital de vallenato y las 3 fechas que tiene programadas Karol G para diciembre, dichos eventos también podrían sufrir modificaciones de escenario o cambio de fecha.

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