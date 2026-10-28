De Fernando Alonso a Checo Pérez: los pilotos con más temporadas en la historia de la Fórmula 1

El piloto mexicano podría igualar a Graham Hill y Jenson Button en temporadas disputadas tras extender su contrato con la escudería estadounidense

Checo Pérez y los pilotos con más temporadas en la f1 | Claro Sports

Sergio Pérez continúa ampliando su trayectoria en la Fórmula 1. El piloto mexicano acordó una extensión de contrato con Cadillac hasta 2029, una decisión que le permitirá mantenerse en la categoría durante tres temporadas más y acercarse a los registros de permanencia de algunos de los nombres que han marcado la historia del automovilismo.

El anuncio, realizado este miércoles 28 de octubre, llega en la semana del Gran Premio de México 2026, donde el tapatío está previsto que alcance las 300 carreras disputadas en la Fórmula 1. Con 36 años, Pérez proyecta su continuidad hasta los 39 y, de cumplir el acuerdo, llegaría a 18 temporadas en la categoría, cifra que lo colocaría junto a Graham Hill y Jenson Button en la clasificación histórica de pilotos con más campañas.

Checo Pérez llegaría a 18 temporadas en la Fórmula 1

La trayectoria de Checo comenzó en 2011, cuando debutó con Sauber y se convirtió en uno de los representantes mexicanos en la parrilla. Desde entonces, ha competido con diferentes escuderías y ha construido una carrera que incluye victorias, podios y participaciones en campeonatos mundiales.

Después de sus etapas con Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, el piloto encontró en Cadillac la oportunidad de regresar a la competencia y comenzar otra etapa dentro de la Fórmula 1.

Su continuidad hasta 2029 tendría consecuencias en los registros históricos de la categoría. Con 15 temporadas contabilizadas en 2026, Pérez alcanzaría las 18 campañas al concluir su contrato, considerando su ausencia de la parrilla durante 2025.

Checo Pérez renueva con Cadillac | Reuters

De concretarse este escenario, el mexicano igualaría las 18 temporadas disputadas por Graham Hill y Jenson Button, dos pilotos que consiguieron campeonatos mundiales y permanecieron durante casi dos décadas vinculados a la competencia.

¿Quiénes son los pilotos con más temporadas en la historia de la Fórmula 1?

La permanencia en la Fórmula 1 es uno de los registros que permiten dimensionar las trayectorias de los pilotos. Desde el inicio del Campeonato Mundial en 1950, solo un grupo ha conseguido participar en 18 temporadas o más, una cifra a la que Sergio Pérez podría llegar con su contrato hasta 2029.

Fernando Alonso encabeza esta clasificación con 23 temporadas, incluida la campaña de 2026. El español debutó en 2001 y ha desarrollado su trayectoria en diferentes etapas, con ausencias de la parrilla que no impidieron su regreso a la competencia.

Lewis Hamilton ocupa el segundo lugar con 20 temporadas, mientras que Michael Schumacher, Rubens Barrichello y Kimi Raikkonen registraron 19 cada uno. Graham Hill y Jenson Button completan el grupo de pilotos que han alcanzado al menos 18 campañas.

Registros hasta 2026, con la proyección de Checo Pérez al término de 2029. Las cifras de los pilotos en activo pueden aumentar.

En caso de disputar las tres temporadas restantes de su contrato, Pérez alcanzaría el registro de Hill y Button, aunque su posición definitiva dependerá también de la continuidad de otros pilotos durante los próximos años.

¿Cuántas victorias, podios y poles tiene Checo Pérez en la Fórmula 1?

Sergio ‘Checo’ Pérez acumula seis victorias, 39 podios y tres pole positions en la Fórmula 1, cifras que lo mantienen como el piloto mexicano con más triunfos y presencias en el podio desde la creación del Campeonato Mundial. Estos registros forman parte de una trayectoria que comenzó en 2011 con Sauber y que continuará con Cadillac, tras la renovación de su contrato hasta 2029.

El mexicano consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Sakhir de 2020, cuando competía para Racing Point. Posteriormente, durante su etapa con Red Bull, sumó otros cinco triunfos y alcanzó el subcampeonato de pilotos en la temporada 2023, su posición más alta en la clasificación del campeonato.

Con su continuidad en Cadillac, Pérez tendrá la oportunidad de incrementar sus estadísticas y seguir acumulando participaciones en la categoría. Su siguiente objetivo será alcanzar las 300 carreras disputadas durante el Gran Premio de México 2026, antes de afrontar las temporadas que contempla su contrato hasta 2029.