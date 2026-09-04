Muere Gael Uscanga, joven futbolista que entrenaba con Piratas FC de Veracruz

El jugador participaba como invitado en el Plan Piloto de Fuerzas Básicas cuando presentó un malestar antes de una sesión.

Piratas FC dio a conocer la noticia a través de un comunicado oficial | Imago7

El fútbol mexicano se vistió de luto este viernes 4 de septiembre, tras conocerse la noticia del fallecimiento de Gael Uscanga Carranza, joven jugador que se encontraba como invitado de Piratas FC dentro de su Plan Piloto de Fuerzas Básicas. La institución informó del lamentable hecho ocurrido, mediante un comunicado en el que detalló la atención que recibió el futbolista desde que manifestó un malestar hasta su traslado a la Cruz Roja de Veracruz.

De acuerdo con la versión ofrecida por el club, Uscanga tenía programada una sesión de trabajo con el grupo de Fuerzas Básicas una vez que concluyera el entrenamiento del primer equipo profesional. El futbolista se encontraba en las instalaciones como parte del proceso de invitados que participaban en este programa de desarrollo.

Antes de que comenzara formalmente la sesión y durante el inicio del calentamiento, Gael manifestó un malestar general. Ante esta situación, el área médica de Piratas FC activó el protocolo correspondiente, realizó una primera revisión y estableció comunicación con los servicios de emergencia.

El equipo señaló también que la madre del jugador fue notificada de lo sucedido y llegó minutos después para encontrarse con su hijo. Posteriormente solicitó el apoyo del personal médico para efectuar su traslado a las instalaciones de la Cruz Roja de Veracruz, donde continuaría su atención. Fue en dicha institución médica donde se confirmó el fallecimiento del joven futbolista. Piratas FC no dio a conocer en su comunicado una causa médica específica de la muerte y se limitó a informar que el joven había presentado un malestar general antes de ser trasladado.

El club también indicó que mantiene contacto con la familia Uscanga Carranza y que le brindará apoyo tras lo ocurrido. La institución también expresó sus condolencias a familiares, amigos y personas cercanas al jugador.

El fallecimiento ocurrió en un momento en el que Gael buscaba abrirse espacio dentro del proyecto deportivo de Piratas FC mediante el Plan Piloto de Fuerzas Básicas. Al encontrarse en calidad de invitado, la sesión representaba parte de su acercamiento al proceso de formación de la institución y no una actividad con el plantel profesional.

La Liga de Expansión también se unió a las condolencias hacia la familia del joven futbolista con un comunicado oficial y aseguró que se mantiene en contacto directo con el club para revisar lo sucedido. Además, mencionó que en los duelos restantes de la jornada 7 del Apertura 2026 se llevará a cabo un minuto de silencio.

La Liga BBVA Expansión MX informa: pic.twitter.com/qKClcUDPrc — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) September 4, 2026

MÁS INFORMACIÓN:TAS confirma nueva apelación contra la FMF por el ascenso y descenso

Por el momento no se han proporcionado más detalles sobre los antecedentes médicos del jugador ni sobre las causas que provocaron el malestar. La información oficial disponible se limita al comunicado publicado por Piratas FC, que cerró su mensaje con una expresión de acompañamiento para la familia y un mensaje en memoria de Gael Uscanga Carranza.

TE PUEDE INTERESAR: