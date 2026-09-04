Alberto Gamero, claro en su arenga al plantel de Millonarios: “Tenemos equipo para pelear título”

El técnico fue presentado al plantel por el presidente y director deportivo de la institución.

Alberto Gamero y su primer día en el club | Foto: Millonarios

Alberto Gamero ya cumplió su primer día en el regreso a Millonarios. El técnico campeón con el ‘Embajador’ en 2023 es consciente de las obligaciones que hay para el remate del año. No solo basta con levantar la cabeza y clasificar: el objetivo es salir campeón y mejorar en el juego.

Gamero, quien firmó vínculo con el club hasta diciembre de 2027, tendrá su reestreno después de un segundo ciclo que dejó tres títulos oficiales. Su deuda pendiente fue el concierto internacional, pues no tuvo avances significativos en Copa Libertadores o Sudamericana. Por ahora, recibiendo la confianza de ser un hombre de la casa, fue el elegido para reemplazar a Fabián Bustos en el banquillo.

Atrás quedó la discordia por el tema Bustos. Este viernes, en una reunión, el club divulgó varios detalles sobre lo que fue esa presentación de Gamero a los jugadores, en especial a los refuerzos, quienes no habían compartido con él. Enrique Camacho, presidente de la institución, así como Ariel Michaloutsos en el rol de director deportivo, tomaron la vocería.

“Tienes a un grupo de jugadores fantásticos, que te van a respaldar. Van a estar todos unidos para sacar todo esto y cumplir con todos los objetivos. Así que muy feliz de que llegaras”, señaló Michaloutsos.

La arenga de Alberto Gamero

El técnico agradeció por la oportunidad de retornar al equipo. En cuanto a sus palabras al plantel, dejó claro que se reforzó de muy buena manera para competir por el objetivo de dar la vuelta olímpica al finalizar el año. Así se lo transmitió al grupo de jugadores en palabras citadas por las redes sociales del club.

“Agradecido por la confianza que me han dado nuevamente. Los que vinieron y los que han estado aquí saben de la grandeza y lo que me motiva estar aquí. Este es un equipo grande que se reforzó bien, con jugadores muy importantes. Lo que vamos a intentar aquí es ayudarlos aquí a que sean mejores todavía”, aseguró.

“Los nuevos tienen que saber que quedar campeón en Millonarios es lo más lindo que hay. Tienen el equipo para pelear eso. Vamos a meterle y ustedes los saben. Para eso se armaron, para pelear el título y yo creo que lo podemos hacer”, concluyó.

¡Vamos todos unidos! 🔥💙Ⓜ️



Estas fueron las palabras de nuestro presidente, Enrique Camacho; el director deportivo, Ariel Michaloutsos; y el profe Alberto Gamero durante la presentación de esta nueva etapa. 💪⚽️ pic.twitter.com/sJaqPWSKcl — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 4, 2026

Millonarios, en el segundo ciclo de Gamero como técnico, disputará este domingo 6 de septiembre fuera de casa el juego por la fecha 9 ante un caído Deportivo Pereira en el Palmaseca. Posteriormente, recibirá al Deportivo Cali en el ‘Clásico Añejo’ el jueves 10.

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