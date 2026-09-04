¿Qué pasa con Oscar Santis en Indonesia?

El legionario atraviesa un momento irregular.

Oscar Santis, juntos a Pinto. | @fedefut_oficial

El presente de Óscar Santis en su nuevo club, el DPMM de Indonesia, no viene siendo el esperado. El talentoso atacante guatemalteco llegó a la institución en junio pasado y, luego de casi dos meses, atraviesa una situación muy diferente a la que seguramente imaginaba al momento de concretar su llegada. Si bien comenzó su aventura de la mejor manera posible, con gol incluido en su debut, el mal momento colectivo terminó repercutiendo directamente en su participación y actualmente juega cada vez menos.

El equipo atraviesa una racha negativa que lo llevó a ubicarse en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Son cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, una dinámica que generó preocupación y que también modificó algunas decisiones del entrenador. Después de caer en los dos primeros encuentros de la President Cup, el DPMM logró comenzar el torneo actual de la mejor manera, con una victoria frente al Penang, pero rápidamente volvió a tropezar.

La segunda jornada terminó siendo determinante para Santis. El DPMM sufrió una contundente derrota frente al Kuala Lumpur y el atacante fue sustituido al minuto 63, una decisión que terminó costándole la titularidad en el siguiente compromiso. A partir de allí, el exjugador de Antigua comenzó a perder protagonismo dentro de un equipo que tampoco encuentra la regularidad necesaria para salir de la zona baja.

La situación quedó todavía más clara en la tercera fecha, cuando el DPMM se enfrentó al Johor, considerado el mejor equipo del torneo. Santis comenzó el encuentro desde el banco de suplentes e ingresó apenas durante 11 minutos, siendo prácticamente un espectador de la goleada 3-0 sufrida por su equipo. Ahora habrá que esperar para conocer qué planes tiene el entrenador de cara al compromiso de la cuarta jornada, en el que enfrentarán al Sabah, conjunto que comenzó el campeonato a toda máquina después de ganar sus dos primeros partidos.

La curiosidad del caso es que Santis había iniciado su paso por el fútbol de Indonesia de la mejor manera posible. Su debut se produjo el 25 de julio frente al Persib, por la President Cup, y el guatemalteco consiguió marcar uno de los goles en el empate de su equipo. Semejante estreno hacía pensar que rápidamente podría hacerse un lugar importante dentro del equipo y convertirse en una de las principales cartas ofensivas del DPMM.

Sin embargo, las dos derrotas posteriores modificaron completamente el escenario. Por alguna razón, el entrenador decidió relegarlo al banco de suplentes y desde entonces su participación fue disminuyendo progresivamente. Para un futbolista que llegó con expectativas importantes y que había respondido inmediatamente con un gol, perder protagonismo tan rápidamente representa un desafío que deberá intentar revertir en las próximas jornadas, especialmente si el equipo consigue recuperar su confianza.

Más allá del irregular presente que atraviesa en Indonesia, la situación de Santis no pone en riesgo, por el momento, su presencia con la selección de Guatemala. Luis Fernando Tena tiene decidido contar con el atacante para la Liga de las Naciones de la Concacaf 2026, competencia que comenzará el próximo 21 de septiembre. La convocatoria se hará oficial en las próximas semanas, pero el futbolista del DPMM aparece dentro de los planes del entrenador, por lo que tendrá una nueva oportunidad para recuperar minutos y confianza antes de afrontar el desafío internacional con el combinado ‘chapín’.

Calendario de Guatemala en la Nations League 2026

25 de septiembre, 18.00 hs: Jamaica vs Guatemala, Kingston.

28 de septiembre, 20.00 hs: Guatemala vs El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera

2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion

5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera

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