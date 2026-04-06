La Hormiga González empata marca histórica del Chicharito Hernández

El delantero rojiblanco tiene una racha goleadora que comenzó en la jornada 9 y se mantiene activa en la jornada 13

La Hormiga se pone a la altura de Chicharito con las Chivas | Claro Sports

Chivas y Pumas firmaron un partido lleno de emociones en el Estadio Akron, donde el Rebaño rescató un empate 2-2 en los últimos minutos de la jornada 13 del Clausura 2026. El resultado permitió al conjunto rojiblanco mantenerse en la cima del torneo, en una noche marcada por la actuación de Armando ‘La Hormiga’ González.

El delantero mexicano fue la gran figura del encuentro al marcar los dos goles del Guadalajara, en un partido que exigió reacción y carácter hasta el final. Su doblete no solo evitó la derrota en casa, también reafirmó su momento como el referente ofensivo del equipo.

Con estos tantos, la Hormiga González llegó a 12 goles en el torneo y recuperó el liderato de goleo, superando a Joao Pedro del Atlético de San Luis. El atacante había llegado al partido con desventaja, pero respondió en el momento clave para colocarse nuevamente en la cima de la tabla de anotadores.

El impacto de su actuación va más allá de las cifras actuales, ya que apenas estando en la jornada 13, igualó la marca de goles que consiguió el torneo pasado, cuando se proclamó campeón de goleo. La regularidad del canterano lo consolida como uno de los jugadores más determinantes del Clausura 2026.

La Hormiga se pone a la altura de Chicharito

Sin embargo, el dato más relevante de la noche es que la Hormiga igualó una marca histórica de Javier ‘Chicharito’ Hernández en Chivas, la cual, realizó en el Bicentenario 2010. Ahora González lleva cinco partidos consecutivos anotando, todo inició en la jornada 9 y se mantiene hasta la jornada 13, con goles ante León, Atlas, Santos, Monterrey y ahora Pumas. En ese lapso, González ha firmado siete anotaciones, reflejo de su consistencia y crecimiento dentro del equipo.

La Hormiga González en festejo de gol con Chivas | Imago7

En 2010, Javier Hernández logró esa misma marca pero en el arranque del torneo, cuando anotó de manera consecutiva entre las jornadas 1 y 5. En ese periodo, el ‘Chicharito’ firmó ocho goles, incluidos tres dobletes consecutivos ante Toluca, Tigres y Estudiantes Tecos, en una de las rachas más recordadas en la historia reciente del club.

Aquel torneo terminó por consolidar a Hernández como campeón de goleo antes de dar el salto al fútbol europeo. Hoy, la ‘Hormiga’ González comienza a colocarse en esa misma conversación con números que respaldan su impacto.

Por si lo anterior fuera poco, los goles de la Hormiga también permitieron extender el dominio de Chivas sobre Pumas en casa, ya que los universitarios no ganan en el Akron desde el Apertura 2018.

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