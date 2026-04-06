Chivas estaba contra las cuerdas… y Milito explica cómo reaccionaron: “El equipo tiene valentía, confianza y argumentos”

El técnico de Chivas valoró el empate tras ir 0-2, destacó la reacción de su equipo y las actuaciones de sus jugadores, que no se dieron por vencidos

Chivas rescató un empate 2-2 ante Pumas en el Estadio Akron, en un duelo donde el equipo rojiblanco logró revertir un 0-2 en contra y mantener el liderato del Clausura 2026, tras el cierre de la jornada 13. Tras el encuentro, el técnico Gabriel Milito analizó el desarrollo del partido y destacó la capacidad de reacción de su equipo en un escenario complicado.

El estratega argentino reconoció que el plan siempre es ganar, aunque el contexto del partido obligó a valorar el resultado. “Jamás vamos a especular con empatar ningún partido que juguemos. Estamos obligados siempre a intentar ganar, pero el partido sí es verdad que se puso cuesta arriba con esos dos goles”, señaló en conferencia.

Milito explicó que los ajustes en el segundo tiempo fueron clave para cambiar la dinámica del encuentro, apostando por mayor presencia ofensiva sin perder el equilibrio. “Teníamos que poner un poco más de jugadores ofensivos para llenar más el área, pero al mismo tiempo tener paciencia porque el rival juega muy bien en transición”, apuntó.

Milito destaca la reacción del equipo y la contundencia de ‘La Hormiga’

Chivas reaccionó tras ir 0-2 y Milito explicó las claves del empate. Imago 7

El técnico rojiblanco resaltó la mentalidad de sus jugadores para mantenerse en el partido pese a la desventaja. “Este equipo tiene valentía, confianza y argumentos a partir de la calidad y la mentalidad para enfrentar este tipo de situaciones y revertirlas. Tal y como se dio el partido y haber empatado al final, es un punto que valoramos, pero lógicamente queríamos ganar”, afirmó.

Además, destacó el papel de Armando ‘La Hormiga’ González, quien firmó el empate con un doblete. “Importante que ‘Hormiga’ sea contundente, haga goles y tenga situaciones”, explicó, subrayando la relevancia del delantero en momentos clave del torneo.

Chivas corrigió tras un primer tiempo complicado

Milito también reconoció que el equipo no estuvo fino en la primera mitad, donde Pumas logró neutralizar su juego. “No jugamos mucho en corto y largo, y así llegó el primer gol. Hay que darle mérito al rival, neutralizaron muy bien nuestra circulación”, comentó.

El ajuste en el entretiempo permitió mejorar el control del partido y recuperar terreno. “Lo hablamos en el entretiempo y lo hicimos mejor. Tuvimos mucho más control, llegó el descuento y el empate al final”, agregó.

Milito respalda a Tala Rangel y explica el rol de Brian Gutiérrez

Gabriel Milito también destacó el papel de Raúl ‘Tala’ Rangel, quien fue clave para mantener con vida a Chivas en momentos críticos del partido. El técnico valoró una atajada determinante que evitó el tercer gol de Pumas y sostuvo al equipo en la pelea. “Tala en un momento fundamental nos sostuvo atajando el posible 3-1; no es casualidad que sea nuestro arquero titular y el de México”, afirmó.

Sobre Brian Gutiérrez, Milito explicó que su participación responde a decisiones tácticas y al contexto de cada partido, especialmente tras su actividad con la selección. “Que juegue en la selección no significa que deba ser titular con nosotros. Son decisiones según las circunstancias. No entrenó con el grupo toda la semana y tuvo que hacer recuperación”, comentó.

El estratega también resaltó la competencia interna en el plantel, señalando que cuenta con varias opciones en el mediocampo. “Para que Brian juegue hay que sacar a otros futbolistas. Tenemos muy buenos jugadores y siempre en la banca habrá alguno importante”, concluyó.

El invicto en casa y la conexión con la afición

El estratega valoró el invicto en el Estadio Akron como una señal del momento del equipo, aunque evitó darle mayor peso que al rendimiento colectivo. “Es una buena señal. Nos sentimos cómodos jugando con nuestra gente, la gente está volcada con el equipo y el equipo les transmite entusiasmo”, destacó.

Milito pide calma rumbo al cierre del torneo

Finalmente, Milito evitó hablar de objetivos a largo plazo y dejó claro que el enfoque está en el presente. “Para llegar lejos hay que mirar cerca. Lo importante es ir partido a partido”, concluyó, poniendo la mira en el siguiente compromiso ante Tigres. Con este resultado, Chivas mantiene el liderato del Clausura 2026 y confirma su capacidad de reacción, en un torneo donde el margen de error es cada vez menor.

TE PUEDE INTERESAR