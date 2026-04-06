Chivas vs Pumas en vivo: ¡Autogol de José Castillo y Pumas aumenta la ventaja!

Chivas llega líder y en gran forma, mientras Pumas presume solidez como visitante. El duelo enfrenta a dos de los equipos más consistentes del Clausura 2026

Partidos en directo: Chivas vs Pumas | Claro Sports

Chivas 0-2 Pumas | Minuto 50 | Angulo queda tendido sobre el terreno de juego tras un lance, el partido se detiene momentáneamente mientras recibe atención.

Chivas 0-2 Pumas | Minuto 47 | Firme la defensa de Pumas, la zaga despeja el peligro en su área y se mantiene bien replegada ante la insistencia de Chivas.

Chivas 0-2 Pumas | Minuto 45 | Se agregan 5 minutos al primer tiempo en el Estadio Akron, tras varias interrupciones y el cierre intenso del partido.

Chivas 0-2 Pumas | Minuto 44 | Se calienta el partido tras el gol, amarilla para Nathan Silva y para Luis Romo por una bronca en el campo.

¡GOOOOOOOOL DE PUMAS! Autogol de José Castillo

Chivas 0-2 Pumas | Minuto 41 | ¡GOOOOL de Pumas! Centro dirigido a Angulo que no logra conectar, pero José Castillo desvía el balón con la espinilla y termina marcando en propia puerta.

Chivas 0-1 Pumas | Minuto 41 | Tarjeta amarilla para Pedro Vite por retrasar el cobro de un tiro libre peligroso, el árbitro sanciona la pérdida de tiempo.

¡Lo que falló el Piojo!

Chivas 0-1 Pumas | Minuto 38 | ¡Increíble falla de Alvarado! Tenía todo para definir en el centro del área, pero le erra completamente al balón al momento de disparar.

¡San Keylor!

Chivas 0-1 Pumas | Minuto 37 | ¡Atajadón de Keylor! Doble reacción del guardameta tico ante Hormiga González y Cotorro González que salva a Pumas con una intervención clave ante el intento de Chivas.

Chivas 0-1 Pumas | Minuto 36 | Chivas circula el balón en campo rival, pero Pumas se mantiene ordenado en defensa y no concede espacios a los rojiblancos.

Chivas 0-1 Pumas | Minuto 34 | Pumas se muestra sólido y bien parado en el campo, con gran despliegue físico del equipo de Efraín Juárez que controla los espacios.

Chivas 0-1 Pumas | Minuto 27 | ¡Se salva Pumas! Centro peligroso de Richard Ledezma que cruza toda el área, pero ni Armando González ni nadie de Chivas logra conectar el balón.

Chivas 0-1 Pumas | Minuto 25 | Tarjeta amarilla para Alvarado tras una falta sobre Juninho, llega tarde a la jugada y el árbitro no duda en sancionar.

¡GOOOOOOL DE PUMAS! ¡Primer gol de Antuna con los auriazules!

Chivas 0-1 Pumas | Minuto 22 | ¡GOOOOL de Pumas! Gran jugada de Juninho que controla con calidad ante la zaga y habilita a Antuna, quien define de primera para adelantar a los felinos.

Tremendo jugadón de Juninho para dejarle el balón servido a Antuna, quien anotó su quinto gol contra Chivas. 📹#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J13 | #CHIPUM pic.twitter.com/LOmYzCbV6m — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 6, 2026

Chivas 0-0 Pumas | Minuto 21 | Disparo lejano del ‘Cotorro’ González tras una pérdida de Pumas, el balón se va por encima, pero Chivas insiste y mantiene la presión.

Chivas 0-0 Pumas | Minuto 20 | Romo conecta de cabeza tras el tiro de esquina, intenta picarla contra el césped pero el remate se va sin dirección a portería.

Chivas 0-0 Pumas | Minuto 18 | Gran esfuerzo defensivo de Pumas, Robert Morales baja a recuperar y termina ganando una falta en propio campo para darle respiro a su equipo.

Chivas 0-0 Pumas | Minuto 15 | Pumas no se achica y ya mueve la pelota en campo rival, el partido se empareja con buen ritmo y llegadas en ambas áreas en este inicio.

Chivas 0-0 Pumas | Minuto 13 | Pumas deja escapar una clara, Juninho queda solo tras una gran jugada de Robert Morales que deja pasar el balón, controla de pecho pero su remate se va muy por encima del arco.

Chivas 0-0 Pumas | Minuto 11 | La afición rojiblanca se hace sentir con el “ole, ole” ante el buen manejo de balón de Chivas, que luce más en este arranque del partido.

¡Muy cerca el Piojo!

Chivas 0-0 Pumas | Minuto 9 | ¡Cerca Chivas! El ‘Piojo’ saca un disparo con comba desde el borde del área que pasa apenas desviado del segundo palo, Keylor solo acompaña con la mirada.

Chivas 0-0 Pumas | Minuto 8 | ¡Cuidado! Juninho estuvo cerca de aprovechar un error de la defensa de Chivas, pero salió Tala muy atento a evitar el peligro.

Chivas 0-0 Pumas | Minuto 7 | Tarjeta para Rodrigo López tras una entrada tardía sobre ‘Oso’ González, el contacto fue directo al tobillo y la jugada deja dudas, pudo haber sido de otro color.

Chivas 0-0 Pumas | Minuto 6 | Pumas responde y adelanta líneas, acumula gente en ataque ante unas Chivas que ahora repliegan y esperan en su propio campo.

Chivas 0-0 Pumas | Minuto 3 | Chivas intenta imponer condiciones desde el arranque, presiona alto y mantiene la posesión en campo rival, con Romo participando en la salida desde medio campo.

Chivas 0-0 Pumas | Minuto 2 | Primer aviso del partido, cabezazo lejano de ‘La Hormiga’ que termina sin problema en las manos de Keylor Navas, atento el guardameta costarricense.

¡Arranca el partido!

Chivas 0-0 Pumas | Minuto 1 | ¡Arranca el partido en el Estadio Akron! Chivas mueve primero el balón y ataca de izquierda a derecha ante unos Pumas que ya presionan en los primeros segundos.

¡La arenga de Pumas!

Chivas vs Pumas | Pumas vive momentos de concentración total en el vestidor, con una arenga intensa que refuerza la unión del grupo antes de salir a la cancha del Akron.

¡La afición rojiblanca se hace presente!

Chivas vs Pumas | La afición rojiblanca comienza a llenar el Estadio Akron en la previa, con gran ambiente en las gradas y el apoyo incondicional para el Rebaño antes del silbatazo inicial.

Aquí está la hinchada de Chivas | Pressport

¡Llegan los equipos al estadio!

Chivas vs Pumas | Ambiente encendido en el Estadio Akron, ambos equipos ya están en el recinto; Chivas presume su llegada con un mensaje potente, mientras Pumas responde con presencia firme, todo listo para el arranque.

Luis Romo vuelve como titular en Chivas para el duelo ante Pumas

Luis Romo regresará como titular con Chivas ante Pumas tras superar la lesión que lo alejó casi mes y medio, en un movimiento confirmado dentro del once de Gabriel Milito para la jornada 13. El capitán rojiblanco había perdido varios partidos por molestias musculares y una recaída tras su regreso ante Toluca, pero su reciente actividad sin dolor en el amistoso frente al Atlas marcó su recuperación total. Con su vuelta, Romo reforzará la estructura del equipo ya sea en la zaga central o en el mediocampo, en un ajuste clave para el funcionamiento del Guadalajara.

Luis Romo vuelve con Chivas | Imago 7

La ‘Hormiga’ rompe el silencio sobre su apodo de ‘otaku del gol’

Armando González reveló que el apodo de ‘otaku del gol’ le incomodaba al inicio debido a las burlas que recibía en redes sociales, aunque con el tiempo cambió su postura al entender que era con cariño. El delantero de Chivas explicó que las críticas y estereotipos fueron lo que más le afectó, pero hoy lo toma con humor mientras mantiene un gran momento deportivo, ya que fue campeón de goleo y se perfila como opción para México rumbo al Mundial 2026.

La Hormiga González en festejo de gol con Chivas | Imago7

Chivas busca romper su historia ante Pumas y acercarse a un nuevo récord

El duelo entre Chivas y Pumas en la jornada 13 del Clausura 2026 no solo impacta la tabla, también abre la puerta a que el Guadalajara marque una nueva época, ya que podría alcanzar su mejor registro de victorias en torneos cortos si llega a 11 triunfos, superando su marca histórica. Además, el equipo de Gabriel Milito mantiene una racha sólida en casa y está cerca de igualar el invicto de 11 partidos en el Estadio Akron, lo que refuerza su dominio actual. Del otro lado, Pumas carga con una larga sequía sin ganar en Guadalajara desde 2018, por lo que el partido también representa una oportunidad clave para romper esa tendencia negativa.

Jugadores de Chivas tras gol ante León | Imago7

Clausura 2026: horario del partido Chivas vs Pumas, hoy 5 de abril de 2026

El partido de hoy está programado para las 20:07 horas, tiempo del centro de México, que es el horario publicado para este encuentro de la Jornada 13. Eso sí: los calendarios oficiales de Chivas y Pumas muestran el juego a las 20:00, así que lo más recomendable es estar pendiente desde la hora cerrada para no perder el arranque en el Akron.

Liga MX: alineaciones del Chivas vs Pumas para la jornada 13, al momento

Chivas : Tala Rangel; José Castillo, Diego Campillo, Bryan González; Luis Romo, Daniel Aguirre, Fernando González, Richard Ledezma, Efraín Álvarez; Piojo Alvarado, Hormiga González.

: Tala Rangel; José Castillo, Diego Campillo, Bryan González; Luis Romo, Daniel Aguirre, Fernando González, Richard Ledezma, Efraín Álvarez; Piojo Alvarado, Hormiga González. Pumas: Keylor Navas; Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo; Rodrigo López, Uriel Antuna, Alan Medina, Jordan Carrillo, Pedro Vite; Juninho, Robert Morales.

¿Dónde ver en vivo el Chivas vs Pumas? Canales de TV y transmisión streaming

La transmisión en vivo del Chivas vs Pumas en México será por Amazon Prime Video. Los partidos del Rebaño como local se ven por Prime Video desde el Apertura 2024.

Antecedentes del Chivas vs Pumas y últimos resultados en la Liga MX

En los cinco antecedentes más recientes, Chivas llega con ligera ventaja en la serie. El Rebaño ganó tres de esos partidos, hubo un empate y Pumas se quedó con uno, una tendencia que explica por qué este choque vuelve a venderse como uno de los más atractivos del fin de semana en el Clausura 2026.

05.10.25 | LMX | UNAM Pumas 1-2 Guadalajara Chivas

01.03.25 | LMX | UNAM Pumas 0-1 Guadalajara Chivas

02.11.24 | LMX | Guadalajara Chivas 0-0 UNAM Pumas

24.02.24 | LMX | Guadalajara Chivas 3-1 UNAM Pumas

03.12.23 | LMX | UNAM Pumas 3-0 Guadalajara Chivas

Ese registro reciente dibuja una serie pareja, pero con inercia rojiblanca. Chivas no solo ha sabido competir mejor en los últimos cruces, también llega a este duelo con mejores números ofensivos y con una localía que hoy pesa bastante más que en torneos anteriores. Pumas, sin embargo, ya dejó claro en este Clausura que sabe sacar puntos lejos de Ciudad Universitaria y que puede incomodar incluso a equipos que atraviesan mejor momento.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

Según caliente.mx, Chivas es favorito para ganar el partido con momio de -200. El empate aparece en +350 y Pumas en +475, números que retratan lo que también marcan las estadísticas previas: el Rebaño llega con 2.1 goles por partido y 0.9 recibidos, mientras que los universitarios registran 1.8 anotados y 1.0 encajados.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Chivas vs Pumas, jornada 13 de la Liga MX 2026!

Chivas llega a este partido como líder del Clausura 2026 y con la mesa puesta para defender la cima en casa. El equipo rojiblanco suma 30 puntos tras 12 jornadas, mantiene paso perfecto como local y aterriza en este compromiso luego de una racha que incluye triunfos sobre Santos, León y Monterrey, resultados que lo tienen como uno de los cuadros más sólidos del torneo antes de abrir la jornada 13 en el Estadio Akron.

Pumas, por su parte, llega como quinto de la tabla con 23 unidades y con argumentos para pensar en un golpe de autoridad en Guadalajara. Los universitarios presumen invicto como visitante, con tres victorias y dos empates, además de resultados recientes que sostienen su confianza: victoria ante América, empate frente a Cruz Azul y triunfo sobre Necaxa. El duelo, por eso, enfrenta a un Chivas encendido contra un Pumas que también ha mostrado capacidad para competir fuera de casa.

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