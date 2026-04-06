¡Agónico! Hormiga González rescata a las Chivas y empatan sobre la hora ante Pumas

Chivas rescata empate 2-2 ante Pumas con penal al minuto 102. Los felinos dejan ir la victoria y mantienen su racha sin ganar en Guadalajara

El atacante rojiblanco llega a 12 goles en el torneo | Claro Sports

Chivas y Pumas protagonizaron un duelo intenso, cambiante y lleno de emociones en el Estadio Akron, donde el Rebaño rescató un empate 2-2 en el último suspiro de la jornada 13 para mantener buena distancia en la cima del Clausura 2026. El equipo universitario dejó escapar una victoria que parecía en sus manos y, con ello, extendió su racha sin poder ganar en Guadalajara.

El encuentro tuvo de todo: dominio alterno, fallas claras, actuaciones destacadas en portería y un cierre dramático que encendió a la afición rojiblanca. Pumas había sido contundente en momentos clave, pero la insistencia de Chivas terminó inclinando la balanza en los minutos finales.

Pumas golpea primero, pero Chivas responde

El inicio del partido mostró a Chivas con mayor control del balón y presión alta, generando las primeras aproximaciones, aunque sin claridad en la definición. Pumas, por su parte, resistió y poco a poco comenzó a encontrar espacios al frente.

La apertura del marcador llegó al minuto 22, cuando Juninho armó una gran jugada individual y habilitó a Antuna, quien definió de primera intención para poner el 0-1. El golpe no frenó a Chivas, que siguió insistiendo, pero se encontró con una destacada actuación de Keylor Navas.

Tremendo jugadón de Juninho para dejarle el balón servido a Antuna, quien anotó su quinto gol contra Chivas. 📹#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J13 | #CHIPUM pic.twitter.com/LOmYzCbV6m — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 6, 2026

Antes del descanso, el conjunto universitario amplió la ventaja. Un centro al área terminó en un autogol de José Castillo, quien desvió el balón con la espinilla al minuto 41 para el 0-2. Pumas se iba al medio tiempo con ventaja y control emocional del partido.

Chivas insiste y encuentra premio

Para la segunda parte, Chivas realizó ajustes ofensivos y adelantó líneas en busca de la remontada. El dominio territorial fue claro, aunque nuevamente la falta de contundencia parecía condenarlos.

El descuento llegó al minuto 70, cuando ‘La Hormiga’ González apareció con un remate de cabeza tras un centro preciso de Campillo, acercando a los rojiblancos en el marcador. A partir de ahí, el partido se volcó completamente hacia el área de Pumas.

El Otaku del gol anota por quinta jornada consecutiva, es su gol 1️⃣1️⃣ del certamen y sigue en la contienda para repetir como Campeón Goleador. ⚽️#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J13 | #CHIPUM pic.twitter.com/QByfQNqpNZ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 6, 2026

El equipo de Efraín Juárez resistió con orden defensivo y con un Keylor Navas que se consolidó como figura con múltiples atajadas. Sin embargo, la presión constante de Chivas terminó generando una última oportunidad.

Penal, drama y empate en el último suspiro

En tiempo agregado, una jugada dentro del área fue revisada por el VAR tras una caída de Piojo Alvarado. El árbitro señaló penal y, al minuto 102, ‘La Hormiga’ González convirtió desde los once pasos para firmar el 2-2 definitivo. El Estadio Akron explotó con el empate en la última acción del partido.

Con este resultado, Chivas llega a 31 puntos y se mantiene en la cima del Clausura 2026, mientras que Pumas alcanza las 24 unidades, pero deja escapar una oportunidad clave y prolonga su racha sin ganar en Guadalajara. Un partido que dejó claro el carácter del Rebaño y la frustración de unos universitarios que estuvieron a minutos de romper la historia.

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