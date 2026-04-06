¡Un rival a vencer! Efraín Juárez aplaude la actuación de Pumas en el Clausura 2026

El estratega mexicano hizo a un lado la polémica por el penalti marcado a favor de Chivas en los últimos minutos

El empate de 2-2 entre Chivas y Pumas en el Estadio Akron dejó sensaciones encontradas en el conjunto universitario, luego de dejar escapar una ventaja de dos goles en los minutos finales del partido correspondiente a la jornada 13 del Clausura 2026. El gol definitivo llegó tras un penalti revisado en el VAR, lo que marcó el cierre del encuentro.

En conferencia de prensa, Efraín Juárez destacó el desempeño de su equipo y dejó en claro que, pese al resultado, los Universitarios continúan en la lucha por los primeros lugares de la tabla general, luego de un calendario que generaba dudas desde el inicio del torneo.

“Estoy tranquilo, muy tranquilo, porque cuando veías el calendario al principio del torneo… mucha gente nos daba por muertos y hoy seguimos ahí”, señaló el técnico universitario. El estratega recordó los enfrentamientos ante equipos como Toluca, Cruz Azul, América y Chivas, y subrayó que su equipo se mantiene competitivo.

Juárez también resaltó que el equipo ha mantenido la misma identidad desde el inicio del torneo, al mencionar que se trata del mismo grupo que generaba dudas en las primeras jornadas. En ese sentido, afirmó que el plantel sabe de dónde viene, dónde está y hacia dónde va.

Efraín Juárez aplaude la actuación de su equipo ante el líder Chivas | Imago7

Efraín Juárez deja la polémica a un lado y no habla del arbitraje

El cierre del partido estuvo marcado por una jugada polémica en la que Rubén Duarte cometió una falta sobre Roberto Alvarado dentro del área. Tras la revisión en el VAR, el árbitro marcó la pena máxima que fue convertida por Armando González para el 2-2 final.

“Del arbitraje nunca hablo. Somos humanos y ya está. Te da o te quita”, declaró Juárez, quien evitó profundizar en la decisión arbitral que influyó en el resultado. El técnico reiteró su postura de no emitir comentarios sobre el trabajo de los silbantes.

Pumas, con un vestidor dolido tras el empate con Chivas

El entrenador reconoció que el vestidor terminó afectado por la forma en la que se desarrolló el partido, luego de haber tenido oportunidades para ampliar la ventaja en el marcador.

“El vestidor está obviamente dolido y frustrado por la forma en que se desarrolla el partido”, expresó, al señalar que el equipo tuvo opciones para marcar el 3-0 o el 3-1 antes del empate rival. El resultado dejó a Pumas con un punto en lugar de tres.

Juárez aplaude el accionar de su equipo en el torneo, más allá de los duelos ante rivales de jerarquía

Más allá del empate, Juárez destacó el rendimiento del equipo a lo largo del torneo, al considerar que no solo se debe valorar lo hecho ante equipos de la parte alta, sino también los resultados obtenidos en otros compromisos.

“No solo son estos equipos, es todo el torneo que llevamos. Hemos sido bastante regulares y sabemos perfectamente a qué jugamos”, afirmó, al mencionar partidos ante Necaxa, Tijuana, Tigres y Monterrey como parte del balance general.

Finalmente, el técnico defendió la planificación de los partidos y el trabajo del cuerpo técnico, al explicar que cada decisión responde a un análisis previo. “Nada en los Pumas es al azar. Los jugadores creen en lo que hacemos”, puntualizó, al señalar que el equipo mantiene claridad en su forma de competir y que el objetivo principal sigue siendo asegurar la clasificación en el cierre del torneo.

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