Luis Chávez reaparece con Dinamo Moscú y manda mensaje rumbo al Mundial 2026

El jugador mexicano tuvo participación durante algunos minutos en el compromiso de su equipo ante el FC Tver

Chávez durante una convocatoria con la selección | Imago7

El fútbol mexicano recibe una noticia relevante rumbo a la Copa del Mundo 2026, luego de que Luis Chávez volvió a las canchas tras nueve meses de ausencia con el Dinamo de Moscú, en un momento clave para su carrera profesional. El mediocampista reapareció en un partido amistoso ante el FC Tver, lo que marca el inicio de una nueva etapa tras una larga recuperación.

El jugador mexicano tuvo participación durante algunos minutos en este compromiso, suficiente para poner fin a un periodo complicado que comenzó en junio de 2025, cuando sufrió una lesión de gravedad. Su regreso representa una señal positiva tanto para su club como para sus aspiraciones con la selección mexicana.

En aquel momento, Chávez fue diagnosticado con una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, situación que obligó a una intervención quirúrgica y a un extenso proceso de rehabilitación. Este tipo de lesión suele requerir varios meses de recuperación, lo que mantuvo al futbolista alejado de la actividad competitiva.

El propio mediocampista también expresó su emoción a través de sus redes sociales. “Después de casi 9 meses de mi operación volví a jugar un partido de fútbol. Y aunque se que todavía me falta para estar al 100%, es un paso importante en las metas y objetivos que me tracé al arrancar mi recuperación. Agradecido siempre con Dios por darme la oportunidad de trabajar para poder recuperarme!”, escribió Chávez, dejando ver la importancia personal de este paso en su recuperación.

Por su parte, el Dinamo de Moscú compartió en redes sociales imágenes del encuentro amistoso, donde se observa a Luis Chávez nuevamente en el terreno de juego, confirmando así su regreso oficial. Este momento fue seguido de cerca por aficionados que esperaban verlo de vuelta tras su ausencia prolongada.

Cabe recordar que el futbolista ya había sido convocado recientemente para un partido de la Liga Premier de Rusia, aunque en esa ocasión permaneció en el banquillo y no tuvo minutos, por lo que su reaparición tuvo que esperar hasta este encuentro amistoso.

Con la mirada puesta en el futuro, Chávez buscará recuperar su mejor nivel para volver a ser considerado por Javier Aguirre de cara al Mundial 2026. El siguiente reto del Dinamo de Moscú será el 4 de abril ante el Orenburg, donde el mexicano podría tener una nueva oportunidad para sumar minutos y consolidar su regreso.

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