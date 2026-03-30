Irak vs Bolivia, en vivo: horario y dónde ver el partido del repechaje rumbo al Mundial 2026

Irak y Bolivia se enfrentan en Monterrey por el último boleto al Mundial 2026. El ganador avanzará al Grupo I en un duelo sin margen de error

Irak y Bolivia se juegan el último boleto de la Ruta B del repechaje intercontinental en un partido que pondrá frente a frente a dos selecciones con cuentas pendientes en la historia mundialista. El encuentro se disputará el martes 31 de marzo en el Estadio Monterrey, escenario donde uno de los dos equipos dará el paso definitivo hacia la Copa del Mundo de 2026.

La presión también pasa por el peso de la ausencia. Irak sólo ha jugado un Mundial, el de México 1986, mientras que Bolivia no aparece en la máxima cita desde Estados Unidos 1994. Por eso, el cruce en territorio mexicano marca el posible regreso de una selección con años de sequía.

Bolivia llega a esta final después de haber derrotado 2-1 a Surinam en la semifinal del playoff, resultado que le permitió mantenerse con vida en la pelea por un sitio en el torneo. Irak, por su parte, entró directo a esta instancia como uno de los sembrados de la llave, condición que le evitó disputar el primer duelo y le permitió llegar con más descanso.

El contexto también le da un toque especial al choque, porque será el primer enfrentamiento entre ambos desde 2018, cuando empataron sin goles en Emiratos Árabes Unidos. Esta vez no hay margen para la igualdad permanente: el ganador avanzará al Grupo I del Mundial 2026, donde ya esperan Francia, Noruega y Senegal.

Horario y dónde ver Irak vs Bolivia del repechaje mundialista

El partido entre Irak y Bolivia está programado para el martes 31 de marzo a las 21:00 horas, con sede en Guadalupe, Nuevo León. El silbatazo inicial será a las 21:00 horas del centro de México, por lo que ese es el horario más sólido para trabajar la previa. En cuanto a la transmisión, FIFA+ aparece como la opción confirmada para seguir el encuentro, mientras que en México también ha sido reportada la alternativa de ViX Premium.

¿Qué necesita Irak vs Bolivia para clasificar al Mundial 2026?

La cuenta es simple: el que gane, clasifica al Mundial 2026. La FIFA estableció que los vencedores de las dos finales del torneo clasificatorio obtendrán los dos últimos boletos a la Copa del Mundo, así que no hay segunda oportunidad para ninguno de los dos.

Si el partido termina empatado tras los 90 minutos, se jugarán tiempos extra y, en caso de persistir la igualdad, el clasificado se definirá en penales. Para Irak sería volver a una Copa del Mundo 40 años después de su estreno en México 1986; para Bolivia significaría cortar una sequía de 32 años desde su participación en Estados Unidos 1994.

Alineaciones probables del Irak vs Bolivia

Irak apunta a una base con Ahmed Basil en la portería; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem y Merchas Doski en defensa; Amir Al-Ammari y Zidane Iqbal en la media; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim y Youssef Amyn detrás de Aymen Hussein. La referencia ofensiva iraquí pasa por Hussein, mientras que Iqbal aparece como uno de los hombres llamados a manejar el ritmo del encuentro.

Bolivia, en tanto, perfila a Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales y Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil y Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Enzo Monteiro. La Verde llega impulsada por el triunfo sobre Surinam y con Terceros como uno de sus nombres más desequilibrantes, en un duelo que promete tensión hasta el último minuto.

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