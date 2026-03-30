Congo vs Jamaica, en vivo: horario y dónde ver el partido del repechaje rumbo al Mundial 2026

Ambos equipos no juegan una Copa del Mundo desde hace varias décadas atrás por lo que buscan hacer historia

RD Congo vs Jamaica, horario y dónde ver el repechaje mundialista | Claro Sports

El Estadio Akron será sede de un nuevo partido del repechaje rumbo al Mundial 2026, cuando la República Democrática del Congo enfrente a Jamaica el martes 31 de marzo. El encuentro está programado a las 15:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver a través de la señal de TUDN o en su plataforma de streaming ViX+.

Este duelo definirá a uno de los clasificados a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Ambos equipos llegan con la posibilidad de asegurar su presencia en el torneo en un solo partido.

La República Democrática del Congo afronta este compromiso como local administrativo, en busca de su primera participación bajo esta denominación. El antecedente del país en Copas del Mundo se remonta a Alemania 1974, cuando compitió todavía como República del Zaire.

Por su parte, Jamaica llega tras vencer a Nueva Caledonia por marcador de 1-0 en el mismo estadio. El equipo caribeño busca regresar a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, luego de su participación en Francia 1998.

Horario y dónde ver Congo vs Jamaica, del repechaje mundialista

El partido se disputará el martes 31 de marzo a las 15:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible a través de TUDN, mientras que el seguimiento minuto a minuto podrá consultarse en Claro Sports.

¿Qué necesita Congo vs Jamaica, para clasificar al Mundial 2026?

El encuentro se jugará a eliminación directa, por lo que el ganador obtendrá el boleto al Mundial 2026. En caso de empate en los 90 minutos, se disputará una prórroga de 30 minutos. Si el marcador se mantiene igualado, el clasificado se definirá en tanda de penales.

Ambos equipos buscarán resolver el partido en el tiempo reglamentario para asegurar su clasificación. El resultado marcará el destino de una de las últimas plazas disponibles para el torneo.

Alineaciones probables del Congo vs Jamaica

Para este compromiso, se prevé que ambos equipos utilicen a sus jugadores disponibles en busca del resultado. Ya que es la última oportunidad para que se metan a la Copa del Mundo de 2026.

Congo: Lionel Mpasi-Nzau; Joris Kayembe, Chancel Mbemba, Samuel Moutoussamy, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka; Meschack Elia, Ngalayel Mukau, Theo Bongonda, Cedric Bakambu, Noah Sadiki.

Jamaica: Andre Blake; Andre Brooks, Mason-Clark, Ethan Pinnock, Richard King, Bailey-Tye; Tyreece Campbell, Hayden, Latibeaudiere, Karoy Anderson, Ronaldo Wester.

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