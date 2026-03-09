Colombia salva el honor y elimina a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol

El elenco cafetero llegó a tener cuatro carreras de ventaja, pero la ilusión canalera llevó a que la ventaja se redujera dramáticamente.

Michael Arroyo, en acción. – Al Bello, Getty Images vía AFP.

Con tres derrotas en los días anteriores, Colombia ya no tenía ninguna posibilidad de continuar con vida en el Clásico Mundial de Béisbol. Sin embargo, su estadía en Puerto Rico se tenía que cerrar con el compromiso frente a Panamá en la fase de grupos y buscar, aunque fuera, un triunfo que decorara en algo la participación en el evento.

Paolo Espino comenzó lanzando para los canaleros, mientras que Adrián Almeirda lo hizo por el lado tricolor. El tema venía igualado por el bajo rango de bateo de ambas escuadras y hubo que esperar hasta la tercera entrada para ver el primer hit del día, que fue obra de Dayan Frías y no derivó en movimiento del marcador.

El sexto episodio trajo emoción porque el conjunto cafetero logró llenar las bases y la responsabilidad de un batazo para aprovechar la situación apremiaba. Michael Arroyo, Harold Ramírez, Donovan Solano y Reynaldo Rodríguez aprovecharon sus pasos por las almohadillas para poner el 4-0 en la pizarra. Ahora se trataba de sostener la ventaja.

La reacción de Panamá fue inmediata con José Caballero, que agarró plena la pelota con un palazo impresionante y sacó la pelota por el jardín izquierdo para un home run en solitario. Algunos errores infantiles cafeteros de los ya acostumbrados alcanzaron a llenar de ciertos nervios a los aficionados en la grada, pero el tema se quedó con una sola carrera en contra.

José Caballero anota. – Al Bello, Getty Images vía AFP.

El agua le llegó al cuello a Colombia en la octava entrada, pues Panamá se despertó y fue al frente dispuesto a buscar la igualdad. Caballero y José Ramos le dieron la vuelta al diamante para dejar la contienda 4-3. El que recibió la confianza para asumir la tarea de cerrar el juego con sus lanzamientos fue Pedro García.

Defendiendo a muerte ese punto por encima, el equipo cafetero jugó a puro estrés el noveno capítulo. El banquillo canalero esperó con ilusión hasta el último momento, pero no llegó el ansiado empate. Colombia se quedó con la única victoria de su participación en el evento y dejó eliminada a Panamá.

