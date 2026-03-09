¡México recupera a Alexis Vega! Primer lesionado vuelve rumbo al Mundial 2026

El delantero del Toluca regresó a las canchas tras someterse a una limpieza articular en la rodilla

La selección mexicana recibió una señal positiva a poco más de 90 días del inicio de la Copa del Mundo de 2026. Alexis Vega volvió a la actividad después de superar una intervención en la rodilla, lo que reduce la lista de futbolistas lesionados en el proceso rumbo al torneo.

El delantero del Toluca estuvo fuera de las canchas durante tres meses tras someterse a una limpieza articular. La recuperación se planificó para que el jugador pudiera reincorporarse al cierre del Clausura 2026 de la Liga MX y llegar con ritmo al Mundial con el Tricolor.

La selección mexicana recuperó a un hombre importante previo al Mundial | Imago7

A pesar del regreso de Vega, Javier Aguirre y su cuerpo técnico aún enfrentan varios casos médicos dentro del grupo. Edson Álvarez, Rodrigo Huescas, Gilberto Mora, Santiago Gimenez, César Huerta y Luis Chávez siguen en proceso de rehabilitación y todavía no están disponibles al cien por ciento.

Edson Álvarez

El mediocampista del Fenerbahce se recupera de una cirugía en el tobillo realizada hace algunas semanas. El futbolista formado en el América publicó recientemente una imagen en muletas y explicó que comenzó su rehabilitación con el objetivo de regresar antes de la Copa del Mundo. Por ahora no existe una fecha definida para su vuelta a las canchas.

El mediocampista del Fenerbahce se perderá varias semanas | @edsonnalvarez

Santiago Gimenez

Santiago Gimenez también se encuentra en proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica. El delantero del AC Milan fue considerado como posible opción para el Derby della Madonnina, pero finalmente no fue convocado por Massimiliano Allegri. El cuerpo técnico decidió no adelantar su regreso después de varios meses sin competencia, aunque el atacante ya trabaja junto al resto del plantel.

Gimenez, una semana más por separado con el Milan. | Reuters

Luis Chávez

Luis Chávez, mediocampista del Dynamo de Moscú, permanece fuera de actividad desde finales de junio tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El mexicano suma más de seis meses sin competir y aún no tiene fecha confirmada para su retorno, aunque existe expectativa de que pueda reaparecer antes del inicio del Mundial.

Rodrigo Huescas

Rodrigo Huescas vivió una situación complicada en octubre de 2025 al sufrir una lesión de ligamentos cruzados en la rodilla derecha. El defensor continúa con su proceso de recuperación después de haber debutado en la Champions League durante la presente temporada. Su objetivo es retomar ritmo de competencia antes del torneo internacional.

Gilberto Mora

La situación de Gilberto Mora también genera atención dentro del entorno de la selección. El futbolista de 17 años se recupera de una pubalgia que lo mantiene fuera desde el 17 de enero. Washington Sebastián Abreu, entrenador de los Xolos de Tijuana, explicó que el jugador sigue en rehabilitación y que el club mantiene un seguimiento cercano a su evolución.

Gilberto Mora todavía no tiene tiempo estimado de regreso | Imago 7

César ‘Chino’ Huerta

César Huerta también pasó por el quirófano debido a una lesión en la pelvis. El Anderlecht informó inicialmente que el extremo podría volver en febrero, pero hasta ahora no ha reaparecido con el equipo. Su regreso sigue sin confirmarse cuando restan menos de 100 días para el inicio del Mundial.

El regreso de Alexis Vega representa una noticia positiva para la selección mexicana, aunque el cuerpo técnico todavía mantiene varios casos médicos en seguimiento. La evolución de estos jugadores será clave para definir la convocatoria final rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

