Aldo López causa preocupación tras brutal choque en el Santos vs América

El jugador de Santos sufrió una conmoción tras un fuerte golpe con Miguel Vázquez y tuvo que ser llevado al hospital

Aldo López sale en camilla tras duro choque | Imago 7

El partido entre Santos Laguna y Club América vivió momentos de tensión luego de que el jugador Aldo López sufriera un fuerte choque con Miguel Vázquez, lo que lo obligó a abandonar el encuentro tras quedar conmocionado durante la jornada 13 del Clausura 2026.

La acción se produjo cuando el futbolista de Santos disputaba el balón en los linderos del área. Al intentar controlar el esférico y buscar el remate de cabeza, terminó impactando directamente con Vázquez en un choque cabeza con cabeza, lo que provocó que ambos cayeran de manera aparatosa al césped.

Si bien los dos jugadores sufrieron un golpe considerable, fue López quien resultó más afectado. En la caída, el mediocampista terminó golpeándose nuevamente contra el terreno de juego, lo que incrementó la preocupación tanto de sus compañeros como del cuerpo médico.

Tras el incidente, ambos futbolistas recibieron atención médica en el campo y fueron sometidos al protocolo de conmoción. Posteriormente, tanto el jugador de Santos como el elemento azulcrema recibieron el visto bueno para reincorporarse al partido, lo que generó cierta polémica por la decisión tomada.

¡FUERTE GOLPE SOBRE ALDO LÓPEZ! 💥

El jugador de Santos cayó noqueado tras chocar con Miguel Vázquez del América 🤕



Se levantó y quiso seguir, pero lamentablemente se fue del campo en el 'carrito de las desgracias' 🚑



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Minutos después de haber regresado al terreno de juego, Aldo López evidenció que no se encontraba en condiciones óptimas. El jugador se detuvo, se tiró al césped y comenzó a hacer señas de que no podía continuar, lo que encendió nuevamente las alarmas.

De inmediato, el futbolista fue retirado en el carrito de asistencias para recibir una atención más detallada fuera del campo. Posteriormente, se informó que López fue trasladado a un hospital para una revisión más exhaustiva.

La situación obligó a Santos Laguna a realizar una modificación en su alineación, dando ingreso a Tahiel Jiménez en sustitución del jugador afectado, en un partido que quedó marcado por el preocupante incidente.

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