Tres meses fuera y cirugía: Di Yorio inicia su batalla para volver, tras dura lesión en la Leagues Cup 2026

El Santos Laguna confirmó que su delantero Lucas Di Yorio sufrirá una cirugía tras una lesión de tibia ocurrida durante el partido contra Chicago Fire

Santos Laguna confirmó una baja importante para los próximos meses. Lucas Di Yorio sufrió una lesión en el hueso de la tibia durante la derrota ante Chicago Fire por la jornada 2 de la Leagues Cup 2026 y deberá ser sometido a una intervención quirúrgica, con un periodo estimado de recuperación de al menos tres meses. El club lagunero informó que la lesión se produjo como consecuencia de una entrada grave de un futbolista rival. Tras las valoraciones médicas, el cuerpo médico determinó que el delantero argentino necesitaba pasar por quirófano y que su regreso dependerá de la evolución posterior a la operación.

“Durante el partido frente a Chicago Fire FC, correspondiente a la jornada 2 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026, el jugador Lucas Di Yorio sufrió una lesión en el hueso de la tibia, derivada de una entrada grave por parte de un jugador rival”, señaló Santos en su informe médico.

INFORME MÉDICO | LUCAS DI YORIO



Durante el partido frente a Chicago Fire FC, correspondiente a la jornada 2 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026, el jugador Lucas di Yorio sufrió una lesión en el hueso de la tibia, derivada de una entrada grave por parte de un jugador… pic.twitter.com/FrdTYhTX9p — Club Santos (@ClubSantos) August 13, 2026

Lucas Di Yorio pide una respuesta de la Leagues Cup

Después de conocerse el alcance de la lesión, Lucas Di Yorio también se pronunció sobre lo sucedido. El delantero aseguró que la acción lo expuso a un riesgo importante y cuestionó que el VAR no interviniera para revisar una entrada que, desde su perspectiva, ameritaba una sanción mayor. “Lo que pasó ayer fue algo que me puso en riesgo muy grande de sufrir una lesión grave. Es increíble que ante una acción así no haya existido ni siquiera una revisión del VAR”, expresó.

Di Yorio también reveló parte del diálogo que sostuvo con el árbitro Zachari Zeegelaar después de la jugada. Según el futbolista, la respuesta que recibió no correspondió con la gravedad de lo ocurrido. “Lo único que me dijo el árbitro fue: ‘vete a cambiar las calcetas que tienen sangre’, ‘no es roja, ya se chequeó’, algo que desde mi punto de vista no corresponde con la gravedad de la falta”, señaló.

El delantero fue más allá y pidió que la organización del torneo revise lo sucedido y tome medidas para evitar que este tipo de acciones queden sin consecuencias. “No es posible que nos pongan en riesgo de esta manera y que no haya una respuesta para este tipo de entradas. Sinceramente espero que la Leagues Cup tome cartas en el asunto. Este tipo de faltas no pueden quedar simplemente en la cancha sin ninguna consecuencia”, concluyó.

Di Yorio enfrenta un golpe duro en su carrera. Foto Instagram: @lucasdiyorioo

Di Yorio estará fuera al menos tres meses

La gravedad de la lesión modifica los planes deportivos de Santos para el Apertura 2026. El delantero argentino tendrá un periodo inicial de baja de mínimo tres meses, por lo que se perderá el cierre de la participación lagunera en la Leagues Cup 2026 y una parte importante del Apertura 2026 Liga MX.

Cualquier fecha de regreso dependerá de la evolución médica y de cómo responda al proceso de rehabilitación después de la cirugía. La ausencia supone un problema adicional para un equipo que deberá reorganizar su ataque durante las próximas semanas.

Por ahora, Lucas Di Yorio comenzará una rehabilitación de al menos tres meses, mientras Santos deberá afrontar su calendario sin uno de sus delanteros y esperar si Concacaf o la propia Leagues Cup determinan alguna consecuencia adicional por lo sucedido.

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