Larcamón advierte rotaciones en la portería previo a la Liguilla del Clausura 2026

El estratega habló sobre el momento que atraviesa su equipo tras la derrota ante Pachuca en el Cuauhtémoc

Nicolás Larcamón reconoció el momento complicado que atraviesa su equipo tras la derrota ante Pachuca en la jornada 13 del Clausura 2026, en un resultado que puso fin a una racha invicta de tres meses. El estratega fue claro al señalar que, más allá del marcador, el equipo debe enfocarse en corregir errores puntuales y recuperar la estabilidad emocional en un semestre exigente.

Uno de los temas que generó atención fue la actuación del portero, donde Larcamón defendió a su jugador pese al error: “Respecto del ruido externo, Andrés (Gudiño) es un jugador con recorrido, con personalidad, maduro y con aplomo. El error de hoy puede generar conjeturas, pero para mí fue mucho más la capacidad que tuvo de asumir momentos en los que tuvo que saltar al arco y lo hizo de excelente manera”. También añadió: “Lastimosamente comete ese error, pero después se sostuvo con esa entereza que denota el espíritu que tiene”.

El estratega confirmó que la portería seguirá en evaluación y no hay un titular definido en este momento, en una decisión que responde al rendimiento de los jugadores: “Todavía estamos en una etapa donde estamos valorando rendimiento y van a rotar el arco por los próximos partidos. Eso no va a ser definitivo hasta el desenlace del torneo”.

El técnico analizó el desempeño de su equipo y dejó claro que el resultado no refleja completamente lo que ocurrió en el campo: “Son momentos que va teniendo un semestre. Quizás hay cierta coincidencia en cómo se han dado los resultados positivos. También a veces te puede tocar que las sensaciones, si analizamos más allá del dato de cuatro partidos sin ganar, hubo partidos en los que hiciste los méritos y situaciones puntuales te privaron de ganarlos”.

Larcamón subrayó que el equipo generó oportunidades suficientes, pero pagó caro los errores individuales, algo que terminó inclinando el resultado a favor del rival: “En líneas generales hay cosas que se hicieron bien. Hoy pagamos muy caro los errores y nos terminamos llevando un castigo muy grande por lo que fue el desarrollo del partido, pegando pelotas en los palos y generando situaciones”.

El entrenador también hizo énfasis en la necesidad de reaccionar rápidamente tras perder una racha importante: “Soy consciente de que hay cosas que lucen bien, pero un atributo importante que tiene que aflorar es esa capacidad de, si bien hacía tres meses que no perdíamos, tratar de asimilar rápido el golpe, dar la vuelta a la página y estar enfocado en lo que sigue”. Además, añadió: “Nos duele porque nos desacostumbramos; eran tres meses sin derrota, 15 partidos”.

Sobre los factores externos, el técnico descartó que el desgaste por viajes haya influido en el resultado, dejando claro que el foco debe estar en lo futbolístico: “Hoy no había argumentos para tomar en cuenta los viajes, que indudablemente es un factor que todos saben, pero es algo de lo que tratamos de despojarnos, mucho más después de una derrota”.

Larcamón cerró con un mensaje dirigido a la afición, pidiendo respaldo en este momento del torneo, al considerar la derrota como parte del proceso: “La exigencia de nuestra afición es siempre de máxima, pero en estos momentos el apoyo y el respaldo son importantes porque siento que esto fue un tropezón que no nos desvía de los objetivos trazados”.

Te puede interesar: