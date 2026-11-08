Almada señala al VAR tras el empate ante Pumas: “No me gusta quejarme de estas situaciones, pero terminan siendo determinantes”

El técnico uruguayo mencionó que no sale satisfecho de CU y que lo único que deseaban era ganar el encuentro

Guillermo Almada no quedó conforme con el empate 2-2 del América ante Pumas en el Clásico Capitalino. El técnico señaló que las Águilas tuvieron la iniciativa durante buena parte del encuentro y consideró que las decisiones arbitrales influyeron en el resultado, particularmente el penal que permitió a los universitarios igualar el marcador. “Tuvimos una iniciativa en mayor tiempo del partido, tuvimos algunas situaciones”, explicó el entrenador.

Almada cuestionó la decisión de César Arturo Ramos de señalar la pena máxima después del contacto entre Ramos Mingo y Pedro Vite. El técnico azulcrema aseguró que no observó una infracción que justificara el penal. “Se terminó resolviendo el resultado con una jugada que es claro que no es penal, no hay sujeción”, afirmó. También consideró que este tipo de decisiones tienen mayor peso cuando existe poca diferencia entre ambos equipos.

El entrenador extendió sus cuestionamientos al trabajo del VAR y recordó otras decisiones que, desde su perspectiva, han afectado al América durante su proceso. “Me cuesta creer el árbitro, el VAR, porque a mí no me gusta quejarme de estas situaciones, pero después terminan siendo determinantes en el resultado de un partido”, declaró. Almada también mencionó que una pena máxima puede modificar un encuentro cuando existe paridad.

En ese sentido, el técnico habló sobre la presión que existe alrededor de las decisiones arbitrales cuando se trata del América. “Esta presión mediática y con que favorecen al América, los árbitros quieren demostrar que no favorecen a nadie y terminan impartiendo injusticias que no suceden”, señaló. Para Almada, el problema se ha repetido durante su etapa al frente del equipo y desvía la conversación de lo ocurrido dentro de la cancha.

Más allá del resultado ante Pumas, Almada reconoció que el América todavía tiene aspectos por corregir antes de la Liguilla. “Lo único que nos dejaba satisfecho era ganar, no lo pudimos hacer por más que lo buscamos y las mismas responsabilidades vamos a tener en la Liguilla”, explicó. El entrenador señaló que el equipo todavía tendrá un partido de fase regular y que buscará cerrar el campeonato con una victoria.

Finalmente, Almada consideró que el próximo parón puede servir para trabajar en la condición física del plantel y recuperar jugadores. “Es un equipo que seguimos en construcción”, explicó, al recordar que América tuvo incorporaciones durante el torneo, futbolistas que no realizaron la pretemporada completa y distintas lesiones.

“Tenemos que aprender de algunas situaciones, es un equipo que seguimos en construcción. Zende (Alejandro Zendejas) que hacía varios partidos que no estaba y bueno, debemos ahora en este parón por más que perdemos muchos jugadores en distintas selecciones, recuperar esa intensidad y tratar de emparejarlos a todos porque tuvimos incorporaciones en el medio del campeonato”.

Al América le resta solo un encuentro en la fase regular, mismo en el que enfrentará a Tigres en calidad de visitante. El cotejo se celebrará el 21 de noviembre, y en él, el conjunto de Coapa buscará recuperar el liderato general.