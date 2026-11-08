El Turco Mohamed, contento por golear y clasificar al Toluca a otra Liguilla

El entrenador argentino destacó que su equipo volvió a ser sólido a nivel defensivo

El Deportivo Toluca dio este sábado 7 de noviembre una de sus mejores exhibiciones en el Apertura 2026 y terminó con una racha de siete partidos sin ganar, tras golear 4-0 a Rayados en el Nemesio Díez. Antonio Mohamed resaltó varios aspectos del rendimiento de su equipo, tanto en ofensiva como en defensa, rubro en el que consideraba que tenían una deuda.

En conferencia de prensa, el Turco se mostró contento por el triunfo y la clasificación, y aún más porque, después de varias fechas, mantuvieron el cero en su portería: “Creo que hicimos un gran partido, lo más importante es que volvimos a ser sólidos en la parte defensiva, porque goles veníamos haciendo; hubo compromiso de todo el equipo y se vio el resultado, fuimos superiores, pudimos ganar y clasificar. Ahora, a tratar de mantener el cuarto puesto, que para nosotros es muy importante”.

Respecto a su rival y a su colega, Matías Almeyda, mencionó que les tiene cariño y enfatizó que, si bien tuvieron una mala noche, todavía pueden meterse a la Fiesta Grande del certamen: “Matías es una persona que respeto mucho, lo aprecio, y son partidos que se dan así; a nosotros se nos dieron las cosas. El equipo venía mejorando y hoy, a pesar de las ausencias, los que jugaron lo hicieron excelente y eso me genera una competencia interna. Es una buena noticia para que el plantel siga compitiendo. Son partidos, Monterrey aún tiene chance de clasificar”.

Por otra parte, se refirió a la racha negativa que finalizaron y resaltó que eran simplemente números, porque el funcionamiento de sus jugadores venía al alza: “Creo que son seis sin perder, así que cambia la lectura; antes eran siete sin ganar, son totalmente estadísticas. Lo importante es que el equipo viene levantando, es lo que estábamos buscando: que levantemos en la parte individual para que el equipo vuelva a encontrarse de esta manera. Así que el problema para mí es a quién voy a poner. Estoy muy contento de estar otra vez en la Liguilla y, obviamente, queremos mantener el cuarto lugar para tener esa ventaja deportiva; iremos al último partido por el triunfo, a ver hasta qué lugar nos toca escalar”.

Además, informó que descansarán algunos días durante la Fecha FIFA y envió un mensaje a los seguidores escarlatas, a quienes aseguró que los Diablos no los defraudarán:

“Tendremos tres días libres, el miércoles ya trabajaremos; hay que tratar de hacer buenas cargas, intentaremos mejorar en algunos aspectos. El mensaje a la afición es que confíen en este equipo porque nunca los va a dejar tirados; cuando imaginamos que se acabó, este equipo saca una vuelta más y, como digo siempre, las cuentas se hacen al final, no antes, así que no hay que apurarse”.

Por último, Mohamed resaltó nuevamente que varios elementos que no habían sido titulares respondieron y resultaron importantes para conseguir el resultado: “Uno siempre está con el mensaje de que se preparen para jugar. Luan no jugaba hace mucho y lo hizo muy bien; hoy inició Paulinho y nos ganó el partido. Viñas tuvo toda la semana sin entrenar por un virus, Jorge Díaz Price también; Bruno se cargó un poco el cuádriceps contra América. Los que entraron lo hicieron muy bien, realmente esto genera una competencia en la cual el equipo va en crecimiento y es una gran noticia. Tenemos que seguir mejorando para encontrar una mejor forma”.