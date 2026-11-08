¡Amargo empate para Pumas y América! Las Águilas pierden el liderato y los felinos se alejan de la Liguilla

Se marcó un penal por bando, además de que el VAR anuló un tanto para los Pumas, quienes ahora dependen de terceros para poder acceder a la Fiesta Grande. América buscará recuperar el liderato ante Tigres

El empate les sirve de poco a ambos | Imago7

Pumas y América regalaron un partido intenso, reñido, físico, con polémica arbitral y hasta con conatos de bronca. Para su mala suerte, la entrega de ambos no les alcanzó para conseguir el objetivo deseado. El Clásico Capitalino concluyó con un salomónico empate 2-2 en el Estadio Olímpico Universitario, en la jornada 16 del Apertura 2026. El encuentro tuvo cuatro goles, dos penaltis y una anotación anulada por el VAR, además de una disputa por los puntos que ambos equipos necesitaban para sus aspiraciones dentro de la Liguilla, pero que ninguno pudo conseguir. Los emplumados perdieron el liderato del torneo y los felinos tienen un pie fuera de la Liguilla.

América golpeó primero apenas al minuto 3. Alejandro Zendejas apareció dentro del área y remató de cabeza tras un centro de Óscar Perea para superar a Keylor Navas. La respuesta de Pumas llegó un minuto después, cuando Uriel Antuna envió un servicio desde la derecha y César ‘Chino’ Huerta definió con la rodilla para establecer el 1-1, con seri colaboración de Christian Borja y Kevin Álvarez.

El encuentro continuó con llegadas de ambos equipos. la escuadra azulcrema tuvo oportunidades con Óscar Perea, mientras Pumas buscó avanzar por las bandas. Al minuto 37, los felinos sorprendían con Robert Morales, quien había conseguido el segundo gol universitario tras un tiro libre, pero el VAR apagó el festejo porque Nathan Silva estaba en fuera de juego e interfería en la salida de Luis Ángel Malagón.

¡Qué manera de responder por parte de los @PumasMX! 😤🐾 El Chino Huerta marcando el empate de inmediato. 💥 Aquí les dejo el GOL para que lo vuelvan a gritar los aficionados de Universidad. ⚽ #LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J16 | https://t.co/3l2ODTchlm — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 8, 2026

MÁS INFORMACIÓN: El simulador de la Liguilla de la Liga MX: ¿Quién avanza en el Apertura 2026? En el complemento, Pumas tuvo una oportunidad para ponerse adelante cuando Morales y Antuna quedaron frente a Malagón, pero la jugada terminó con un remate sin dirección. América también buscaba el segundo tanto y Guillermo Almada envió al campo a Miguel Borja al minuto 58 en busca del objetivo.

La ventaja azulcrema llegó al minuto 72, pero ésta llegó desde el punto penal. Henry Martín convirtió después de una falta de Pablo Bennevendo dentro del área, en una jugada que generó reclamos de los jugadores de Pumas. El delantero llegó así a 11 goles en el Apertura 2026 y puso el 2-1 para América.

¡Ya son 1️⃣1️⃣ GOLES de @HenryMartinM! 💪 ¡Qué torneo del centro delantero del @ClubAmerica! 🦅 #LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J16 | #ClásicoCapitalino https://t.co/8banFHd2cD — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 8, 2026

Casi si fuera una calca del primer tiempo, Pumas no tardó en responder. Tres minutos después del 1-2, César Arturo Ramos señaló penal por una falta de Santiago Ramos Mingo sobre Pedro Vite dentro del área y Robert Morales convirtió desde los once pasos al minuto 77 para devolver el empate al marcador. Esteban Solari realizó posteriormente el ingreso de Alan Medina por Uriel Antuna para buscar el triunfo en el tramo final.

América intentó recuperar la ventaja en los últimos minutos con un disparo de larga distancia de Erick ‘Chiquito’ Sánchez, pero el balón se fue desviado. Pumas también tuvo una ocasión de cabeza con Román Torres tras un tiro de esquina, aunque el remate terminó por encima de la portería.

El 2-2 permaneció hasta el silbatazo final, dejando a ambos equipos con un punto en la jornada 16, y con la misión más que clara para la última fecha. América buscará el triunfo ante Tigres a la espera de poder recuperar el liderato del torneo, mientras que Pumas debe vencer a Monterrey y esperar una combinación de resultados, si quiere estar en los cuartos de final.