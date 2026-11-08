Matías Almeyda reconoce que lo de Monterrey ante Toluca fue “un desastre”

El entrenador de Rayados admitió que su equipo fue superado, aunque confía en conseguir un boleto a la Liguilla

El conjunto de Rayados continuó con su irregularidad en el Apertura 2026 al ser goleado y superado por el Deportivo Toluca, que cortó su racha sin victorias. Con este resultado, la situación de Monterrey de cara a la Liguilla se complicó un poco más, pese a que todavía tiene un encuentro pendiente.

Al término del encuentro, Matías Almeyda reconoció que fueron totalmente superados y afirmó que, mientras las matemáticas se lo permitan, lucharán por ganarse un lugar en la siguiente ronda: “Tengo muchísimas cosas en la cabeza y prefiero guardarlas, y decir que fuimos ampliamente superados y que no hicimos nada de lo que teníamos que hacer. Matemáticamente, todavía el equipo puede cumplir el objetivo; es más difícil, pero hoy futbolísticamente no hicimos nada, fue muy pobre lo nuestro”.

Asimismo, fue autocrítico al señalar que no han sido capaces de mantener regularidad en su juego y, por lo tanto, tampoco en los resultados, ya que con este descalabro son décimos y podrían caer más lugares: “En el torneo no tuvimos equilibrio, hemos jugado partidos buenos y sido competitivos en muchos partidos, menos hoy; hemos tenido buenos momentos y otros irregulares, hemos dejado pasar puntos por errores propios y hoy perdimos por virtud del rival y por nuestros errores. Quedan dos fechas, lucharemos hasta el último partido y después se verá; veremos para qué estamos y, si no, haremos un gran análisis”.

A la vez, añadió que en el cotejo de esta noche estuvieron lejos de competir desde el arranque, pues su rendimiento fue muy bajo: “Uno siempre viene con una expectativa mucho más alta de lo que fue el final, con una estrategia que no pudimos cumplir desde el minuto 1; nunca pudimos entrar al juego, no hicimos nada y, al no hacer nada ante un rival tan duro, el resultado es justo. En los dos partidos que vienen dejaremos el alma, como yo pensaba que hoy se iba a dejar. Esto es mirar hacia adelante y tratar de poner al equipo en la Liguilla, que no es fácil, pero tampoco imposible”.

De cara al juego pendiente ante Gallos, mencionó que tendrán varias bajas, tanto por lesión como porque algunos elementos jugarán con sus selecciones: “Son cuatro jugadores que no vamos a tener para el próximo partido, y aquellos a quienes les toque dejarán todo lo que tienen que dejar. Los prepararemos desde todos los puntos para ir a buscar esos puntos que necesitamos y darles confianza, más allá de que ellos y yo sabemos que hoy fuimos un desastre”.

Por último, el timonel argentino dejó en claro que no puede perder la cabeza en este momento, ya que considera que debe transmitirle cosas positivas a su plantel: “Como venimos trabajando, hay que dar un poco más porque son dos semanas, y tratar de mantener la tranquilidad para poder transmitir cosas buenas. No me sirve de nada enojarme porque no me va a dejar pensar, y lo que tengo que hacer es pensar mucho para que los jugadores estén sin presión y puedan dar el máximo para lograr el objetivo”.