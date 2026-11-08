¡Vucetich destapa cambios en Tigres! Confirma que ya analizan quién será el nuevo entrenador

Tras caer ante Cruz Azul y quedar sin Liguilla, Vucetich confirmó que Tigres analiza quién asumirá el banquillo

Víctor Manuel Vucetich reconoció que Tigres no cumplió con sus objetivos en el Apertura 2026 de la Liga MX y confirmó que la directiva ya analiza quién asumirá la dirección técnica del equipo. Después de la derrota por 3-2 ante Cruz Azul, este sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario, el entrenador interino y vicepresidente deportivo admitió que los errores cometidos durante el campeonato provocaron una serie de malos resultados que dejaron a los felinos fuera de la Liguilla por primera vez en 12 años.

La eliminación de Tigres terminó con una racha de 23 torneos consecutivos con presencia en la fase final del fútbol mexicano, una situación que no ocurría desde el Clausura 2014. El conjunto regiomontano se quedó con 15 puntos después de 16 partidos, producto de tres victorias, seis empates y siete derrotas. Ante este escenario, Vucetich reconoció que la institución deberá evaluar tanto al cuerpo técnico como a los integrantes del plantel para preparar el Clausura 2027.

Vucetich confirma que Tigres ya analiza quién será el nuevo entrenador

“Se han tocado varios temas en ese sentido a nivel directivo y se está haciendo el análisis pertinente. Posteriormente se dará a conocer, con base en el proceso que se lleva a cabo, quién puede ser la persona que ejerza ese cargo”, declaró Vucetich durante la conferencia de prensa posterior a la derrota frente a Cruz Azul. El estratega dejó claro que todavía no existe un anuncio sobre el entrenador definitivo, aunque la institución ya trabaja en el proceso de selección.

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El directivo también realizó una autocrítica sobre los resultados que obtuvo el equipo durante el campeonato. “El torneo ha sido, al menos para nosotros, muy atípico y estamos muy apenados por todo lo que ha pasado, por lo que ha vivido el equipo. La campaña no ha sido la correcta. Eso está de manifiesto. Se han cometido muchas equivocaciones que nos han metido en esta circunstancia de malos resultados. Gorriarán hizo un comentario en relación con la campaña. Estamos muy conscientes y todos compartimos lo que comenta Gorriarán. No ha sido la campaña correcta para nosotros”, señaló.

Sobre su continuidad en el banquillo, Vucetich recordó que su llegada al cuerpo técnico estuvo condicionada por el carácter interino de su nombramiento, debido a que también asumiría responsabilidades en la estructura deportiva del club. “Desde el inicio del torneo se comentó claramente que yo venía como técnico interino y que iba a tener otra labor. Todas estas situaciones se han venido analizando para tomar las acciones que corresponden a partir de un conocimiento y un análisis profundo, y tratar de darle satisfacción a la gente. Es algo que se ha venido haciendo durante toda esta campaña”, explicó.

El entrenador llegó al cargo en agosto de 2026, cuando Tigres anunció la salida de Gerardo Torrado de la vicepresidencia deportiva y designó a Vucetich como su sustituto. La institución también le encomendó la dirección técnica interina tras la salida de Guido Pizarro. Ahora, la directiva deberá definir quién ocupará de manera definitiva el banquillo, mientras Vucetich continúa involucrado en las decisiones deportivas del club. Hasta el momento, no se ha comunicado el nombre de un candidato elegido.

Tigres prepara una revisión del plantel tras quedar fuera de la Liguilla

La búsqueda de un nuevo entrenador no será el único asunto que deberá resolver la directiva universitaria, pues Vucetich también confirmó que se realizará una evaluación de las necesidades del equipo. “Se tiene que hacer un análisis muy exhaustivo, muy profundo, para determinar cuáles son las necesidades del plantel y, con base en eso, tomar las decisiones correctas”, expresó. Sus declaraciones apuntan a una revisión de la plantilla antes del siguiente campeonato, aunque no confirmó salidas ni contrataciones.

El técnico también atribuyó parte de las dificultades del Apertura 2026 a la acumulación de partidos y a la falta de tiempo para recuperar físicamente a sus jugadores. Durante el semestre, Tigres registró lesiones, suspensiones y modificaciones en su rendimiento, factores que el estratega considera necesarios para el análisis del próximo torneo. La planeación de la preparación física será uno de los aspectos que la institución deberá revisar, además de los posibles movimientos en la plantilla.

“El equipo ha tenido un proceso complicado por la falta de descanso, recuperación, pausas y entrenamiento. Esto ha traído como consecuencias durante el torneo lesiones, suspensiones y bajas de juego. Ahora se hace un análisis más profundo y se buscará descansar lo adecuado y planear la preparación. Son temas que se están abordando con base en una planeación específica de la preparación física y de los posibles elementos que necesita el plantel”, explicó Vucetich sobre las circunstancias que enfrentó Tigres.

La derrota ante Cruz Azul dejó al equipo de Vucetich sin posibilidades de modificar su situación respecto a la Liguilla, luego de una temporada en la que terminó su racha de clasificaciones consecutivas. Los felinos todavía deberán enfrentar al América en la jornada 17, el próximo sábado 21 de noviembre, en el Estadio Universitario. Después de ese encuentro, Tigres tendrá que definir a su próximo director técnico y las modificaciones de su plantilla, con el objetivo de preparar el Clausura 2027.