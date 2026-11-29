A pesar de caer contra Toluca, el técnico argentino aseguró que el conjunto rojinegro dio una gran muestra de funcionamiento

La eliminación del Atlas ante Toluca dejó a Hernán Crespo con sentimientos encontrados. El entrenador reconoció la frustración por quedar fuera de las semifinales del Apertura 2026, pero también destacó el desempeño de un equipo que terminó la fase regular en el cuarto lugar y llevó la serie hasta los minutos finales. “Hay, de parte nuestra, de todo el grupo, gran dolor y frustración. Al mismo tiempo, tengo un gran orgullo de lo que hizo el equipo”, explicó.

Crespo consideró que Atlas estuvo en condiciones de competir contra Toluca durante buena parte del encuentro de vuelta y destacó lo ocurrido antes del minuto 77. “Creo que el equipo jugó un primer tiempo extraordinario, se le fue por delante a un gran equipo. En el segundo tiempo lo veníamos manejando bien”, señaló. El técnico reconoció que la experiencia del conjunto mexiquense terminó influyendo en el desenlace, aunque sostuvo que sus jugadores estuvieron en condiciones de pelear la clasificación.

El argentino también dedicó parte de su análisis a la afición del Atlas, que acompañó al equipo durante el partido. “La verdad lo de la gente fue impresionante, se bancó como uno con el equipo”, afirmó. Para Crespo, esa conexión hizo todavía mayor la frustración por la eliminación, aunque espera que el resultado se convierta en un aprendizaje para el proyecto.

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El entrenador evitó realizar un balance definitivo de su primer torneo al frente del equipo debido al momento de la eliminación. “Es difícil hablar de balances en un día como hoy, donde el dolor es grande”, comentó. Sin embargo, reconoció que el cuarto lugar y la participación en la Liguilla representan avances dentro de un proceso que comenzó hace seis meses. Al mismo tiempo, dejó clara su exigencia: “Yo quiero más y pretendo más, y el grupo quiere más”.

Crespo pidió tiempo para evaluar lo ocurrido y tomar decisiones sobre el siguiente paso del proyecto. El entrenador señaló que Atlas atraviesa una reconstrucción que involucra distintas áreas del club y no solamente la formación del plantel. “Nosotros estamos recién comenzando esto, ladrillo a ladrillo”, explicó, al comparar el proceso con una construcción que requiere tiempo para consolidarse.

El técnico también puso en contexto la diferencia entre Atlas y equipos que llevan años trabajando con objetivos similares. “Llegar cuartos, jugarte contra el Super Toluca e ir clasificando hasta el minuto 77 con un grupo nuevo de hace seis meses, un entrenador nuevo y varios jugadores nuevos; yo veo un muy buen futuro”, sostuvo. Para Crespo, la expectativa debe considerar que otros clubes han desarrollado sus proyectos durante más tiempo.

Respecto a los movimientos que tendrá el club, Crespo reconoció que habrá decisiones relacionadas con el plantel y otras áreas. “No solamente es la compra de jugadores, que también se va a hacer, y le vamos a errar también y puede pasar porque las intenciones son las mejores”, explicó. El argentino insistió en que la reconstrucción debe continuar para conseguir resultados que puedan mantenerse durante varias temporadas.

Finalmente, Crespo aseguró que el objetivo de conquistar un campeonato forma parte del proyecto, aunque pidió evitar que la ansiedad acelere los tiempos. “Antes o después Atlas va a volver a salir campeón. ¿Cuándo? Ah, no lo sé, pero esto va a pasar”, afirmó. El entrenador señaló que un título puede llegar en cualquier torneo, pero sostuvo que la intención principal es construir las condiciones para que el club pueda competir de manera constante por ese objetivo.