De Miguel Borja a Carlos Álvarez: así han rendido los nuevos refuerzos del América

Los nuevos elementos ya han visto actividad en el semestre; aquí te contamos el rendimiento de cada uno de ellos

Los nuevos fichajes empiezan a hacerse de un lugar en la titularidad

Las Águilas del América han dado de qué hablar en este Apertura 2026, tanto por el rendimiento que han mostrado después de 12 fechas disputadas como por la llegada tardía y el desempeño de algunos de sus refuerzos. Mucho se habló de lo que podían aportar elementos como Carlos Álvarez, Miguel Borja, Santiago Bueno, Edwin Cerrillo, Santiago Ramos Mingo y Óscar Perea, y ahora todos ellos han sido observados por Guillermo Almada.

Si bien las rotaciones y el proceso de adaptación han provocado que algunos no hayan disputado una gran cantidad de minutos, varios ya han dejado buenas sensaciones dentro del esquema azulcrema. Su rendimiento también ha contribuido a que el conjunto de Coapa se mantenga en el liderato del campeonato. En Claro Sports repasamos lo que ha hecho cada uno de los nuevos elementos.

Miguel Borja

Así se presentó Borja en el fútbol mexicano | Imago7

El atacante colombiano es, hasta ahora, uno de los refuerzos que más ha destacado, pese a sumar apenas 142 minutos en cuatro encuentros. El exdelantero de River Plate ya registra cuatro anotaciones, dos de ellas conseguidas en el empate 2-2 ante Chivas en el Clásico Nacional. Su intensidad también le costó una expulsión en el partido frente a Rayados y su ausencia ante el León este fin de semana, por lo que se espera vea participación en el duelo ante Atlas.

Óscar Perea

Compatriota de Borja, Óscar Perea se ha convertido en otra opción para el ataque de Almada. El mediocampista de 21 años ya disputó seis partidos y 218 minutos, en los que suma tres goles. El más reciente llegó en la jornada 12, durante la victoria 5-3 sobre los ‘Esmeraldas’.

Carlos Álvarez

El español hizo su primer tanto como azulcrema | Imago7

El español llegó con la etiqueta de ‘sustituto de Álvaro Fidalgo’ y, al menos durante sus primeras apariciones, ha respondido con actuaciones que llamaron la atención. El atacante, de apenas 1.65 metros de estatura, mostró atrevimiento desde sus primeros minutos en un partido de la magnitud del Clásico Nacional, en el que estuvo cerca de marcar.

Su trabajo tuvo recompensa en la jornada 12, cuando consiguió su primer gol en México frente a León. Hasta el momento suma 104 minutos distribuidos en tres partidos.

Edwin Cerrillo

El mexicoestadounidense de 26 años busca hacerse con un lugar en el once titular del conjunto de Coapa. Cerrillo suma cinco partidos, dos de ellos como titular, y 187 minutos desde su debut en la fecha 5 frente a FC Juárez.

El mediocampista compite por un puesto en la zona central con jugadores como Zendejas, Violante, Sánchez, Veiga, Espinoza, Perea y Cervantes, por lo que deberá mantener su rendimiento para conseguir mayor continuidad dentro de la formación de Almada.

Santiago Bueno

Santiago Bueno celebra su gol con América | Claro Sports/Alejandra Suárez

Frente a León, en la recién terminada jornada 12, Santiago Bueno disputó apenas su segundo partido completo con América, pero su estreno ante Monterrey había dejado una referencia, pues además de participar durante todo el encuentro, consiguió marcar.

Ese rendimiento le permitió ganar terreno dentro de la competencia interna y apunta a convertirse en una de las opciones que Almada utilice con mayor frecuencia en la defensa.

Santiago Ramos Mingo

Finalmente está el caso del argentino de 24 años, quien repitió como titular en esta jornada y disputó el partido completo junto a Bueno en la defensa. Su presencia dejó en la banca a elementos como Cristian Borja, Kevin Álvarez y Emilio Lara.

Ramos Mingo ha sumado sus primeros minutos con América y ya aparece como otra alternativa para Almada en la zaga. Su participación durante las últimas jornadas abre una competencia por los puestos defensivos del equipo azulcrema.