¿El América recibe ayuda de los árbitros? Roberto García Orozco denuncia diferencias de criterios en la Liga MX

El América vs Monterrey dejó abierto el debate arbitral en torno a un supuesto penal de Cristian Borja sobre Jesús ‘Tecatito’ Corona en el Estadio Azteca

La polémica entre Cristian Borja y Tecatito Corona | Imago7

El empate del América y Monterrey del pasado fin de semana dejó abierto el debate en torno a un supuesto penal no sancionado por el árbitro central, Óscar Mejía García. La acción entre Cristian Borja y Jesús ‘Tecatito’ Corona dentro del área azulcrema protagonizó los reclamos arbitrales de la jornada 11 del Apertura 2026. Sin embargo, para Roberto García Orozco, experto de Claro Sports, el análisis es claro: hubo una equivocación en el Estadio Azteca por parte del VAR, ya que el defensa de las Águilas dio un pisotón que debió sancionarse con la pena máxima.

Pese a que, de acuerdo con el exárbitro, la jornada tuvo una gran cantidad de errores arbitrales, la polémica en torno a Cristian Borja y Jesús ‘Tecatito’ Corona acaparó los reflectores debido a que la acción pudo haber influido en el marcador. Al final, el conjunto azulcrema celebró su aniversario 110 con un empate 1-1 ante los Rayados, en medio de varias decisiones que dejaron en evidencia los problemas de la Liga MX con la unificación de criterios y la intervención del videoarbitraje.

La jugada ocurrió alrededor de la primera media hora del partido. Jesús Corona se disponía a disputar el esférico cuando Cristian Borja le propinó un pisotón al futbolista del Monterrey. La velocidad de la acción generó algunas dudas, pero la repetición mostró que hubo contacto dentro del área del América. Pese a ello, el VAR no llamó a Óscar Mejía García, árbitro central del encuentro.

“Hay un pisotón muy claro de Cristian Borja sobre Tecatito Corona. El árbitro no lo percibe en el terreno de juego, pero el VAR debió haber intervenido. Hay evidencia suficiente. Es una acción imprudente. La imprudencia en la regla de juego te lo dice. Es una muestra de falta de atención en disputar el balón. No es de segunda amarilla, porque es una acción imprudente. Era sancionable con tiro penal, sin tarjeta. Hoy lo que interpreto y lo que sé es que las indicaciones que da la Comisión de Árbitros es no perjudicar a ciertos equipos. Eso se refleja cada semana porque vemos criterios distintos en acciones similares”, declaró el analista de Claro Sports.

El encuentro en el Coloso de Santa Úrsula también tuvo otros momentos polémicos. Entre los más destacados estuvieron los insultos que Brian Rodríguez presuntamente dirigió al cuarto árbitro, Yonatan Peinado Aguirre. Roberto García Orozco consideró que se encadenaron varios errores, pues ninguno de los integrantes del equipo arbitral intervino para que el silbante sancionara al jugador del América.

“Otra jornada de errores arbitrales que influyen directamente en los resultados. Obviamente la falta de uniformidad en los criterios sigue muy disparejo”, declaró Roberto García Orozco en Peloteando, de Claro Sports. “Hoy la falta de autoridad se refleja en los árbitros. Esta jornada, los insultos de Brian Rodríguez al cuarto árbitro son evidentes y es lamentable que no se expulse al jugador. Obviamente es difícil que el árbitro los perciba, pero el cuarto árbitro debió informarle porque es un insulto directo. Es una falta de respeto a la autoridad. Falta de pantalones para expulsar al jugador del América. No le reporta. El VAR podía haber intervenido porque tiene evidencia suficiente de llamar a Óscar Mejía García y obviamente no se atreve en hacerlo”.

Roberto García Orozco señaló que, en términos generales, el arbitraje volvió a quedar a deber en el fútbol mexicano. No obstante, destacó algunas decisiones acertadas, como la segunda tarjeta amarilla que recibió César ‘Chino’ Huerta durante el empate 3-3 entre Cruz Azul y Pumas, en el Estadio Olímpico Universitario, al minuto 37. Sin embargo, ese acierto quedó eclipsado por el resto de las jugadas polémicas que marcaron la jornada 11 del Apertura 2026.