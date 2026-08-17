América abre la puerta a otro portero surgido de su cantera… ¡14 años después!

Fernando Tapia espera afianzarse en la Liga MX, como lo hicieron elementos como Guillermo Ochoa y Hugo González

Fernando Tapia, con el sueño de ser indiscutible con las Águilas | Imago7

Las Águilas del América sorprendieron este fin de semana al presentar una alineación alterna en su duelo ante Atlético de San Luis. Entre los nombres incluidos en el once titular apareció Fernando Tapia, quien tomó el lugar de Rodolfo Cota en la portería azulcrema. Con este encuentro, realizó su presentación oficial en Primera División con la camiseta del conjunto de Coapa.

La presencia del guardameta de 25 años llamó la atención porque, pese a contar con recorrido en el fútbol mexicano tras sus etapas con Gallos Blancos de Querétaro y Tigres de la UANL, nunca había disputado un partido de Primera División con el América, club en el que comenzó su formación desde fuerzas básicas.

América se ha caracterizado por formar futbolistas en distintas posiciones, aunque son menos frecuentes los casos de guardametas surgidos de su cantera que logran llegar al primer equipo y disputar minutos en la máxima categoría.

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Para encontrar el antecedente más reciente de un arquero canterano azulcrema debutando en Primera División hay que remontarse al 11 de febrero de 2012, cuando Hugo González hizo su presentación bajo la dirección de Miguel Herrera. Su oportunidad llegó debido a una lesión de Moisés Muñoz durante un encuentro ante los Rojinegros del Atlas; aunque su gran nivel lo mantuvo dentro del profesionalismo. Hoy en día defiende la causa de los Diablos Rojos del Toluca, tras pasar por Monterrey, Necaxa, FC Juárez y Mazatlán.

Desde entonces, por la portería del América pasaron nombres como el propio Muñoz, Armando Navarrete, Agustín Marchesín, Guillermo Ochoa, Óscar Jiménez, Luis Ángel Malagón y Rodolfo Cota. Cabe señalar que, después del debut de González, el arquero Carlos López también tuvo su presentación profesional con las Águilas en 2012; sin embargo, inició su formación con los Esmeraldas de León, por lo que no se le considera producto de la cantera americanista.

Tapia, en sui “presentación” en el propio Estadio Azteca | Imago7

Tapia comenzó a ser reconocido por la afición azulcrema desde 2020, cuando empezó a integrarse a los trabajos del primer equipo. Sin embargo, no logró tener actividad en Primera División debido a la presencia de Guillermo Ochoa y Óscar Jiménez, quienes ocupaban los principales lugares en la portería.

Con el objetivo de sumar minutos profesionales, Tapia pasó por equipos como Venados de Mérida, Querétaro —donde realizó su debut profesional— y Tigres, club en el que tuvo poca participación debido a la presencia de Nahuel Guzmán. Fue hasta el Clausura 2026 cuando el futbolista nacido en Tabasco regresó a las filas del América.

Ahora, Fernando Tapia cumple el objetivo de disputar un partido de Liga MX con el equipo en el que inició su formación. El siguiente reto será aprovechar las oportunidades que reciba para competir por un lugar y buscar, con el paso del tiempo, mayor presencia dentro de la portería azulcrema.

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