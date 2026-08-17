¿Hubo mano de Dagoberto Espinoza antes del gol de Raphael Veiga ante San Luis?

El lateral del América controló el balón con el brazo izquierdo antes de asistir al brasileño; la acción fue validada después del chequeo del VAR

El lateral parece bajar el balón de forma invalida | Imago7

El gol de Raphael Veiga que adelantó al América frente al Atlético de San Luis en la jornada 4 del Apertura 2026 quedó rodeado de polémica. Antes del disparo del brasileño, Dagoberto Espinoza recibió el balón por el costado izquierdo, avanzó y entregó la asistencia, pero las repeticiones abrieron la duda sobre un posible control con el brazo izquierdo.

La anotación llegó al minuto 24, cuando Veiga recibió fuera del área y sacó un disparo que golpeó el poste antes de entrar. Después de revisar el video principal y una segunda toma lateral, la interpretación más sólida es que sí existe un contacto del balón con el antebrazo o la mano izquierda de Espinoza. Si el VAR confirmó ese punto de contacto, la acción debió considerarse como una posible mano sancionable en el inicio de la jugada de ataque.

La segunda toma fortalece la posibilidad de una mano

La primera repetición ofrece una perspectiva abierta y no permite establecer con absoluta claridad la zona exacta del contacto. Sin embargo, la toma lateral difundida posteriormente muestra al balón a la altura del antebrazo izquierdo de Espinoza, por debajo de la línea de la axila, mientras el lateral busca controlar el pase y acomodarlo para continuar el avance.

🛑Escandaloso🛑



Mano sancionable en el APP (Inicio de jugada de ataque) de Dagoberto de @ClubAmerica al recibir y conducir el balón previo al gol. Con su mano izquierda juega el balón con y realiza el pase que termina en gol vs @AtletideSanLuis



El VAR de pena ajena. pic.twitter.com/QDM3JzynQB — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) August 16, 2026

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En esa imagen, el futbolista americanista no parece recibir exclusivamente con el pecho o el hombro. El balón se encuentra junto al antebrazo y la mano, mientras el brazo está separado del torso, una posición que puede ampliar el volumen corporal y ayudarle a amortiguar la pelota. Después del posible contacto, Espinoza mantiene la posesión, conduce y termina habilitando a Veiga.

Otra toma contundente. pic.twitter.com/mLYbS4R4fB — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) August 16, 2026

El movimiento completo también resulta importante. No se trata de un balón que impacte en el brazo y salga inmediatamente de la zona de control. El posible toque permite que la pelota quede a disposición del jugador del América y que la ofensiva continúe sin que Atlético de San Luis pueda recuperar la posesión. Esa consecuencia fortalece la interpretación de que el brazo intervino de manera relevante.

El ‘Cantante’ Guerrero calificó la acción como una mano sancionable dentro del inicio de la jugada de ataque y posteriormente publicó una segunda toma, a la que describió como “contundente”. Ese ángulo es el que aporta la evidencia visual más clara del posible contacto con la extremidad izquierda.

La jugada terminó con el disparo de Raphael Veiga desde fuera del área. El brasileño cruzó su remate, la pelota golpeó en el poste y terminó dentro de la portería para establecer el 1-0 al minuto 24, de acuerdo con el minuto a minuto del encuentro. El gol fue validado y el partido se reanudó sin que el árbitro realizara una revisión en el monitor.

¿Qué dice la Regla 12 y por qué podía intervenir el VAR?

La Regla 12 de la IFAB establece que no todo contacto del balón con la mano o el brazo constituye una infracción. La mano se sanciona cuando el futbolista toca deliberadamente la pelota o cuando la posición de su brazo hace que el cuerpo sea antinaturalmente más grande y no está justificada por el movimiento realizado.

En el caso de Espinoza, la discusión debe centrarse en esos dos criterios. La repetición lateral sugiere que el brazo izquierdo participa en el control y que su posición no responde únicamente a un movimiento natural de carrera. El balón tampoco parece llegar desde una distancia mínima después de un rebote inesperado, sino desde un pase que el lateral está preparado para recibir.

Existe, además, una precisión reglamentaria relevante: Espinoza no fue el autor del gol. La regla que invalida automáticamente una anotación inmediatamente posterior a una mano accidental solo se aplica al futbolista que termina marcando. Al tratarse del asistente, el VAR debía determinar si el contacto reunía los criterios normales de una mano sancionable; un roce completamente accidental y con el brazo en posición justificable no sería suficiente para anular.

No obstante, si se considera que Espinoza movió el brazo hacia la pelota o utilizó una extremidad separada del cuerpo para amortiguarla, la infracción debía marcarse. En ese escenario, la asistencia y el posterior disparo de Veiga forman parte de una misma fase ofensiva, por lo que el gol tendría que ser invalidado y el juego reanudado con tiro libre directo para San Luis.

El protocolo del VAR de la IFAB permite revisar cualquier infracción del equipo atacante en la construcción de un gol, incluidas manos, faltas o posiciones adelantadas. También señala que todas las anotaciones son revisadas automáticamente y que la decisión inicial solo debe modificarse ante un error claro y obvio. La ausencia de una revisión en cancha no significa que el videoarbitraje no haya comprobado la jugada; pudo existir un chequeo silencioso.

La conclusión, con las imágenes disponibles, es que sí hay elementos suficientes para considerar sancionable el contacto de Dagoberto Espinoza con el brazo izquierdo. La segunda toma muestra que el balón toca una zona situada por debajo de la axila y que ese contacto beneficia directamente el control. Aunque únicamente el audio del VAR o todos los ángulos oficiales permitirían conocer la evaluación completa, la decisión arbitral más defendible era anular el gol de Raphael Veiga por mano previa en la fase de ataque.

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