Luis Ángel Malagón regresa con América tras cinco meses y reaparece con la sub 21

El guardameta fue titular y capitán durante 45 minutos ante Atlético de San Luis, mantuvo el cero y avanzó en su proceso de recuperación

Malagón volvió a tener actividad con el América en Fuerzas Básicas | Imago7

Luis Ángel Malagón volvió a ponerse los guantes en un partido del América. Después de cinco meses alejado de la actividad por una ruptura del tendón de Aquiles, el guardameta mexicano reapareció este domingo 16 de agosto con la categoría sub 21 de Las Águilas, durante el encuentro frente al Atlético de San Luis correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2026.

El regreso se produjo de manera controlada. Malagón comenzó como titular, portó el gafete de capitán y disputó únicamente los primeros 45 minutos, periodo en el que consiguió mantener su portería sin recibir anotaciones. Al descanso dejó el terreno de juego con empate 0-0 y fue sustituido como parte del proceso diseñado para recuperar ritmo competitivo.

Atlético de San Luis terminó imponiéndose 2-0 al conjunto azulcrema, pero las dos anotaciones llegaron durante la segunda mitad, cuando Malagón ya no se encontraba bajo los tres postes, siendo el joven Max Serrano quien recibió las anotaciones. El resultado quedó en segundo plano para el primer equipo americanista ante una noticia que esperaba desde marzo: su guardameta volvió a disputar minutos en un encuentro oficial.

La aparición con la sub 21 representa un paso importante, aunque todavía no significa su regreso inmediato al primer equipo. América ha llevado con cautela la rehabilitación del portero y su participación durante solamente un tiempo permitió comenzar a medir su respuesta dentro de un partido, después de varios meses dedicados al trabajo físico y médico.

Durante la ausencia de Malagón, Rodolfo Cota se hizo cargo de la portería del primer equipo, por lo que el seleccionado mexicano deberá recuperar progresivamente ritmo y condiciones antes de volver a competir por un lugar. Su aparición frente a San Luis acerca ese escenario y entrega una nueva alternativa al cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada.

Malagón titular en el partido de la sub-20 vs Atlético de San Luis. 🚨🦅



👉 Primer partido después de 5 meses de ausencia. pic.twitter.com/Kq3CdSQ4dA — Alan Cano (@AlanCano011) August 16, 2026

¿Qué lesión sufrió Luis Ángel Malagón?

La ausencia comenzó en marzo durante el partido entre América y Philadelphia Union correspondiente a la Concacaf Champions Cup. Malagón tuvo que abandonar el encuentro antes del descanso después de sufrir una lesión en el tendón de Aquiles, problema que posteriormente fue confirmado como una ruptura y requirió una intervención quirúrgica.

La gravedad del problema físico tuvo consecuencias más allá del América. La ruptura del tendón de Aquiles dejó a Luis Ángel Malagón fuera de la Copa del Mundo 2026 con la selección mexicana, cuando formaba parte de los guardametas considerados dentro del proceso de Javier Aguirre. En aquel momento, los primeros pronósticos de ESPN contemplaban un periodo prolongado fuera de las canchas.

Después de la cirugía comenzó una rehabilitación que avanzó hasta permitirle regresar paulatinamente al trabajo sobre el terreno de juego. Cinco meses después de aquella lesión, Malagón pudo finalmente volver a disputar minutos, aunque el América mantiene un proceso gradual antes de considerarlo completamente preparado para las exigencias del primer equipo.

Su actuación con la sub 21 abre ahora una nueva etapa. Malagón salió del encuentro sin recibir gol durante sus 45 minutos y sin reportarse una recaída, por lo que deberá continuar acumulando trabajo mientras Guillermo Almada y el cuerpo médico determinan cuándo puede regresar a una convocatoria de Liga MX. Para América, la principal noticia de la jornada fue clara: Luis Ángel Malagón volvió a competir después de cinco meses de espera.

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