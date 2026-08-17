River Plate avisa a Santa Fe: vuelve al triunfo antes de la ida por Copa Sudamericana

Con goles de Montiel y Correa, River Plate batió 2-0 a Argentinos Juniors y se prepara para jugar contra Santa Fe el 19 de agosto.

River Plate vence a Argentinos Jrs | Alejandro PAGNI / AFP

No es secreto que River Plate venía atravesando una mala racha en la Liga de Argentina, pues llevaba cuatro derrotas al hilo desde que comenzó el torneo. Además de eso, el elenco dirigido por Eduardo Coudet no había hecho gol en ninguno de esos partidos que había jugado.

Sin embargo, el ‘Millonario’ logró regresar al triunfo en la quinta jornada cuando enfrentó a Argentinos Juniors en el Monumental. La victoria fue por 2-0 y eso significa un impulso anímico para encarar lo que viene, siendo lo más cercano el duelo de ida contra Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.

Gonzalo Montiel puso el primero al sacar un remate con pierna izquierda, que se coló por el costado derecho del portero rival. River tendrá que hacerle seguimiento a este jugador, pues en el segundo tiempo tuvo que ser sustituido al presentar molestias físicas, al parecer en uno de sus aductores.

En el complemento fue que llegó la segunda anotación del partido, aunque hay que decir que en el trámite no se veía tan claro cómo iba a llegar el aumento de la ventaja. Inclusive Argentinos le metió un par de sustos a River, pero no tuvo la contundencia necesaria en el ultimo cuarto de cancha.

No dejaron ser protagonista a Rafael Santos Borré

Al 62′ ingresó el delantero colombiano por Lucas Beltrán. Con Borré River Plate consiguió tener más volumen ofensivo, aunque no le dejaron muchas claras que digamos para definir. Al 89′ pudo haber marcado la diferencia, pues en ese punto del partido le pitaron un penal a favor al local.

Ángel Correa tomó el balón y de inmediato ‘Rafa’ fue a decirle que se lo dejara patear. No obstante, su compañero no se lo dejó cobrar, aunque sí ejecutó el disparo bien, al centro, poniendo así el 2-0 final.

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Ahora el conjunto argentino deberá descansar un poco y terminar de ultimar detalles para ese cotejo contra Santa Fe, el cual será este miércoles 19 de agosto a las 7:30 p.m. El compromiso será en El Campín, escenario que estos días ha servido como centro de acopio para las víctimas del terremoto en Colombia.

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