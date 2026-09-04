Muere Jorge Ramírez Gallego, leyenda y máximo goleador histórico del Deportivo Cali

‘Gallegol’ dejó una huella imborrable en la institución verdiblanca, marcando un total de 168 goles.

Fallece ‘Gallegol’, leyenda del Deportivo Cali | Foto: oficial del club

Hay luto en el fútbol colombiano, en especial para los hinchas de antaño del Deportivo Cali. Uno de los primeros ídolos de la institución dejó el plano terrenal este viernes en horas de la mañana. El club, así como la Dimayor, confirmaron la muerte de Jorge Ramírez Gallego, más conocido como ‘Gallegol’, a sus 86 años de edad en la capital vallecaucana. Muchos lo han catalogado como uno de los grandes jugadores que han vestido la casaca verdiblanca.

El histórico delantero venía pasando por dificultades de salud en los últimos días. El nacido en Cali no tuvo días muy tranquilos por cuenta de una patología previa, que incluso derivó en su hospitalización. Estuvo internado en un hospital de la ciudad, hasta que no resistió más.

Su carta de presentación es muy amplia. Conquistó cuatro títulos de Liga con el Deportivo Cali en toda su carrera (1965, 1967, 1969 y 1970). Su inicio fue en Millonarios, donde jugó en 1962 hasta que recaló brevemente en el Deportes Quindío. Ya tres años más tarde, fichó por el ‘Azucarero’ en una movida que cambió su carrera.

Después de nueve temporadas, ‘Gallegol’ dejó un registro personal de 168 goles. Hasta el sol de hoy, ningún futbolista del club ha logrado marcar toda esa cantidad de dianas. De hecho se metió en el top 10 de máximos artilleros en el campeonato colombiano.

El fútbol colombiano se despide de ‘Gallegol’

La Dimayor emitió un comunicado en el que envió condolencias a sus familiares y al Deportivo Cali. “Su talento, sus goles y su aporte al crecimiento del fútbol profesional colombiano hicieron de Jorge Ramírez Gallego una figura que permanecerá en la memoria de varias generaciones de aficionados”, reseñó el ente futbolero.

Por su parte, el Cali también envió su mensaje en redes sociales despidiéndose del histórico atacante. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Jorge Ramírez Gallego ‘Gallegol’, nmáximo goleador histórico de nuestra institución. Su nombre y su legado permanecerán por siempre en la historia del Deportivo Cali. Que en paz descanse”, rezó.

Desde el Deportivo Cali expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Jorge Ramírez Gallego, ‘Gallegol’, máximo goleador histórico de nuestra institución.



Su nombre y su legado permanecerán por siempre en la historia del Deportivo Cali. 💚



Que… pic.twitter.com/L8aI3RsqMJ — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) September 4, 2026

‘Gallegol’ fue uno de los delanteros más letales en su época. Además de ser pieza fundamental en el Cali, integró la Selección Colombia y además resaltó en campañas de Copa Libertadores. Respecto a la ‘Tricolor’, disputó 14 partidos y logró marcar 4 goles desde su debut en 1966.

Te puede interesar: