¡Santiago Gimenez debuta en el Porto! Los Dragones se llevan tres puntos con su nuevo amuleto mexicano

El delantero mexicano, Santiago Gimenez, ingresó de cambio en el minuto 75 por André Silva para vivir su primer partido con la camiseta del Porto

Santiago Gimenez debuta con el Porto | Claro Sports

Santiago Gimenez tuvo sus primeros minutos con el Porto este viernes 4 de septiembre, en la victoria por 2-1 ante el Moreirense, resultado que marcó el debut oficial del delantero mexicano con los Dragones. El atacante ingresó al terreno de juego al minuto 75 y disputó sus primeros minutos con el conjunto blanquiazul, que consiguió un triunfo importante en la quinta jornada de la Primeira Liga.

El estreno del mexicano estuvo cerca de ser perfecto, pues Santi tuvo dos oportunidades para marcar su primer gol con el Porto. El delantero remató en dos ocasiones al arco, una con cada pierna, pero en ambas apareció André Ferreira para evitar el tanto y mantener al Moreirense con posibilidades de rescatar el resultado en el Estadio do Dragão.

El encuentro representó un auténtico desafío para los locales, que tuvieron que remontar un marcador adverso ante un Moreirense que no se intimidó por el ambiente en el Estadio do Dragão. Dinis Pinto adelantó a la visita al minuto 20 y puso contra las cuerdas al equipo de Francesco Farioli, que encontró una respuesta antes del descanso gracias a Jan Bednarek.

El empate devolvió la calma al Porto, que salió con mayor determinación para el segundo tiempo en busca de completar la remontada. Los Dragones aumentaron la presión sobre el arco visitante y encontraron el segundo tanto al minuto 58, cuando William Gomes culminó una gran jugada colectiva para colocar el 2-1.

El Porto generó más ocasiones después de la voltereta, pero André Ferreira se convirtió en la figura del Moreirense con varias intervenciones que evitaron una diferencia mayor. El guardameta volvió a responder ante uno de los remates de Santiago Gimenez, quien buscó con insistencia su primer gol con la camiseta de los Dragones, aunque tuvo que conformarse con sus primeros minutos oficiales.

Con este resultado, el Porto llegó a 15 puntos y se mantiene en la primera posición de la Primeira Liga tras cinco jornadas. Aunque el Sporting de Lisboa todavía tiene su partido pendiente ante el Nacional, una victoria del conjunto lisboeta no le permitiría alcanzar a los Dragones, pues cuenta con 10 unidades antes de su compromiso de este fin de semana.

Más allá de la remontada y del liderato, la gran noticia para el futbol mexicano estuvo en el debut de Santiago Gimenez. El atacante ya tuvo su primera aparición oficial con el Porto y dejó buenas sensaciones con sus dos remates al arco, aunque André Ferreira impidió que la presentación del delantero tuviera como broche de oro su primer gol con el conjunto portugués.

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