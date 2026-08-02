La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los nominados y quién será el eliminado hoy 2 de agosto?

Seis habitantes permanecen en riesgo después de la salvación de Arantza Ruiz; el público decidirá al primer expulsado de la temporada

La Casa de los Famosos México 2026, hoy dónde ver en vivo | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 tendrá este domingo 2 de agosto su primera Gala de Eliminación. Después de una semana de convivencia y del primer proceso de nominaciones, seis habitantes permanecen en la placa y uno deberá abandonar la competencia de acuerdo con los votos emitidos por la audiencia.

Arantza Ruiz también había quedado nominada, pero salió de la placa después de ganar el derecho de salvación y utilizarlo en su propio beneficio. El público no vota para expulsar, sino para mantener dentro del programa a su participante favorito, por lo que el habitante con menor respaldo será quien deje la casa.

¿Quién sale de La Casa de los Famosos México, hoy domingo 2 de agosto?

De acuerdo con diversas páginas de spoilers mencionadas antes de la gala, Yanet García sería la primera expulsada de la cuarta temporada. Sin embargo, esta versión no representa un resultado oficial y solo podrá confirmarse durante la transmisión, cuando la producción cierre las votaciones y anuncie el nombre del habitante con menos apoyo.

Los pronósticos tampoco presentan una tendencia única. Algunas encuestas realizadas por seguidores colocan a Ximena Herrera con el porcentaje más bajo, seguida por Luis Chaparro, Mariana Ochoa y Yanet García, por lo que la definición podría variar respecto a las versiones difundidas como filtraciones.

La Casa de los Famosos México 2026, hoy: ¿Dónde ver en vivo y a qué hora la Gala de Eliminación?

La primera eliminación comenzará este domingo a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La gala podrá verse por televisión abierta mediante Las Estrellas y en la señal digital de ViX, donde también está disponible la transmisión continua de lo que ocurre dentro de la casa.

Las votaciones se realizan en el portal oficial del programa durante las ventanas habilitadas por la producción. Los usuarios deben seleccionar al habitante que desean salvar y confirmar su elección; en México se dispone de un voto gratuito al día, mientras los suscriptores de ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos diarios.

La Casa de los Famosos México, hoy la primera eliminación | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México: ¿Quiénes son los nominados para salir este domingo 2 de agosto?

La primera placa estuvo integrada inicialmente por Yanet García, Mariana Ochoa, Arantza Ruiz, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz. Aldo Rendón se sumó como nominado directo desde el inicio del reality, antes de que Arantza abandonara la lista mediante la dinámica de salvación.

Después de ese movimiento, los seis habitantes en riesgo son Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz. Todos dependen del voto positivo de la audiencia para permanecer una semana más dentro de la competencia.

Aldo Rendón

Yanet García

Mariana Ochoa

Ximena Herrera

Luis Chaparro

Memo Schutz

La identidad del primer eliminado no se conocerá oficialmente hasta la Gala de Eliminación. Los porcentajes de encuestas externas, las tendencias en redes sociales y las publicaciones de spoilers no forman parte del conteo oficial, por lo que el resultado definitivo dependerá de los votos registrados en la plataforma del programa.

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