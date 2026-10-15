América, el peor líder de la Liga MX en los últimos cinco años

Las 21 unidades para las Águilas es la menor cifra a esta altura del torneo para el primero de la tabla

América, uno de los líderes con menos puntos en 5 años | Imago7

Con once jornadas disputadas y algunos equipos con partidos pendientes en lo que va del presente torneo Apertura 2026, las Águilas del América ocupan la cima de la clasificación general con 21 puntos, apenas uno más que lo que han obtenido los Diablos Rojos de Toluca.

Esas 21 unidades para liderar el circuito tras haber superado la decena de compromisos son la menor cantidad que se han visto en el último lustro en este punto del torneo. Nota completa en AS México.