Chivas recupera un escudo de 1908 en su nueva playera charra: la historia detrás del diseño

El Rebaño presentó su nueva playera charra para la temporada 2026-27, con un diseño negro y dorado que recupera el histórico escudo y rinde homenaje a la tradición mexicana

La nueva playera de Chivas | @Chivas

El Guadalajara presentó este jueves 15 de octubre su tercer uniforme para la temporada 2026-27, una camiseta inspirada en la charrería que recupera uno de los símbolos más antiguos de la institución. La nueva indumentaria de Nike combina el negro y el dorado, pero su principal referencia histórica se encuentra en el pecho: un escudo utilizado por Chivas en 1908, formado por las letras C y G entrelazadas.

La elección del emblema no es casualidad. El año 1908 marcó un cambio fundamental en la identidad del equipo, que había nacido dos años antes con el nombre de Unión Football Club. Más de un siglo después, el Rebaño retoma aquella etapa para vincular sus orígenes con la tradición charra mexicana, a través de un diseño que incluye elementos del traje de charro y detalles inspirados en la artesanía nacional.

Nuestra Herencia es Sagrada. Inspirado en la charrería, nuestro nuevo tercer uniforme 2026/27 presenta un diseño negro y dorado como homenaje al deporte nacional mexicano, y retoma un escudo retro del club como símbolo de nuestro legado. https://t.co/nstBD6eHlR — CHIVAS (@Chivas) October 15, 2026

¿Cuál es la historia del escudo de 1908 que Chivas recuperó para su nueva playera?

La historia del distintivo se remonta a los primeros años del Guadalajara. El club fue fundado el 8 de mayo de 1906 bajo el nombre de Unión Football Club, por iniciativa del belga Edgar Everaert y con la participación de los hermanos Rafael y Gregorio Orozco, entre otros integrantes. En sus inicios, el equipo utilizaba una camiseta blanca, antes de adoptar las franjas rojiblancas que terminarían por convertirse en su principal característica.

El 26 de febrero de 1908 se oficializó el cambio de nombre a Club Guadalajara, una decisión que dio paso a una nueva identidad institucional. Durante aquella época, el equipo comenzó a identificarse mediante las iniciales C y G, correspondientes a Club Guadalajara. Las letras entrelazadas que aparecen en la nueva camiseta representan una de las primeras expresiones gráficas del conjunto tapatío.

El símbolo contrasta con el escudo que actualmente identifica a Chivas. Fue hasta la temporada 1923-24 cuando la institución desarrolló el emblema basado en el escudo de armas de la ciudad de Guadalajara, una composición que incorporó elementos como los leones, el árbol y las franjas rojiblancas. A partir de ese diseño surgió la identidad visual que, con distintas modificaciones, se mantiene hasta nuestros días.

La presencia de las iniciales históricas tampoco constituye un recurso completamente nuevo en los uniformes del Rebaño. En 2016, con motivo del 110 aniversario de su fundación, Chivas y Puma lanzaron una camiseta conmemorativa que también recuperó un antiguo emblema con las letras CG. Aquella prenda incorporó detalles retro, agujetas en el pecho y una edición limitada de ejemplares foliados, como parte de un homenaje a los primeros años del equipo.

La diferencia en 2026 está en la forma de presentar esa referencia histórica. Mientras la camiseta de aniversario estuvo relacionada directamente con la fundación del club, la nueva propuesta de Nike coloca el símbolo de 1908 dentro de una composición inspirada en la charrería. De esta manera, el Guadalajara recupera una identidad anterior a su escudo actual y la incorpora a una indumentaria que busca representar otra parte de su relación con la cultura mexicana.

¿Qué significa el diseño charro de Chivas y cuándo estará a la venta?

La tercera camiseta del Guadalajara toma como referencia la indumentaria tradicional de los charros. El negro predomina en toda la prenda, acompañado por detalles dorados que evocan los adornos de los trajes utilizados en la charrería. Sobre el pecho y las mangas aparece un patrón gráfico inspirado en los cinturones piteados, piezas características por sus bordados y procesos de elaboración artesanal.

La elección de esta disciplina también tiene un trasfondo cultural. La charrería es reconocida como el deporte nacional de México y desde 2016 forma parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Sus prácticas tienen antecedentes en las actividades ganaderas y ecuestres del país, mientras que su vestimenta, accesorios y técnicas artesanales forman parte de una tradición transmitida entre generaciones.

Como parte de la presentación, Nike y Chivas desarrollaron la campaña denominada ‘Herencia Sagrada’, con la participación de charros y escaramuzas, representantes de esta expresión cultural. La identidad de la camiseta también se traslada a los nombres y números de los futbolistas, mediante una tipografía exclusiva que reproduce elementos visuales relacionados con la tradición charra.

La nueva playera de Chivas tendrá acceso anticipado en México a partir del 20 de octubre de 2026, mediante Nike.com, Nike App, Nike Andares y la Tienda Chivas del Estadio Akron. Su lanzamiento general está programado para el 26 de octubre en tiendas Nike seleccionadas, la Tienda Chivas Plaza del Sol y canales seleccionados de Estados Unidos. El comunicado oficial no especificó el precio de venta.

Con la recuperación del emblema de 1908, Chivas apuesta por una camiseta que va más allá de un cambio de colores. La nueva indumentaria conecta dos elementos de su historia: el nacimiento de la identidad del Club Guadalajara y su relación con las tradiciones mexicanas. El resultado es una propuesta que vuelve a colocar uno de sus primeros símbolos en el centro del uniforme, 118 años después de la adopción del nombre Guadalajara.