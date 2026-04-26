Independiente Medellín vs Fortaleza, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

El DIM no necesita otro resultado más que ganar ante los ‘Amix’ en Ditaires, esto para seguir en pie de lucha rumbo a la última fecha.

Medellín vs Fortaleza, en vivo | Claro Sports

Prohibido tropezar. Esa es la consigna de Independiente Medellín, aferrado a la hazaña de revertir el panorama y clasificar a los playoffs. Después de la salida de Alejandro Restrepo, con nuevos aires, el ‘Poderoso’ espera conquistar un nuevo triunfo ante Fortaleza, un hueso duro de roer para los oncenos protagonistas del campeonato.

Horario del partido Medellín vs Fortaleza hoy 25 de abril

Este compromiso de fondo en la jornada sabatina, válido por la fecha 18, tendrá su pitazo inicial este sábado a partir de las 8:30 p.m. (hora COL) con el arbitraje de Carlos Márquez (Bolívar).

Alineaciones del Medellín vs Fortaleza para la fecha 18, al momento

Así forma el DIM: Éder Chaux; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Alexis Serna, Francisco Chaverra; Daniel Cataño, Yony González y Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Botero.

Así forma Fortaleza: Miguel Silva; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Cristian Orozco, Jhon Velásquez, Richardson Rivas; Andrés Arroyo y Sebastián Herrera. DT: Sebastián Oliveros.

¿Quién transmite en vivo el Medellín vs Fortaleza y dónde mirar en TV y streaming?

La señal de Win+ Fútbol le llevará las emociones del partido a disputarse en el Metropolitano de Ditaires, así como Win Play vía streaming.

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